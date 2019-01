Efter togulykke: Trafikstyrelsen advarer mod særlige vogntyper

Der er mulig risiko for, at særlige sættevogne ikke låses ordentligt fast på godsvogne, lyder ny advarsel fra Trafikstyrelsen efter togtragedie.

Efter den alvorlige togulykke 2. januar, der kostede otte mennesker livet, udsender Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen nu en advarsel mod anvendelse af såkaldte "lommevogne" ved transport af sættevogne.

En lommevogn er en særlig godsvogn, der kan holde en trailer på plads ved hjælp af en låsemekanisme.

"Denne advarsel udstedes på baggrund af en orientering fra Havarikommissionen dags dato. Henvendelsen bygger på, at der er identificeret en mulig risiko for, at sættevognen ikke låses fast til skammel/saddel i forbindelse med transport", lyder det i en advarsel til hele det danske jernbanenet.

Advarslen kommer, efter at en trailer fra en lastbil løsrev sig fra et godstog og ramte et lyntog, der var på vej over Storebælt i retning mod Sjælland onsdag morgen. Ulykken kostede otte mennesker livet og sårede yderligere 16.

Styrelsen opfordrer godsoperatører til at udføre ekstra kontrol ved sikring af låsemekanismen, når sættevogne monteres på godsvogne, skriver styrelsen på sin hjemmeside.

Fyens.dk arbejder på at få yderligere oplysninger fra Havarikommisionen og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.