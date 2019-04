Efter sag fra Odense: Flertal vil stramme grebet om konkursryttere og bedrageri

Flere retsordførere vil have sagen fra Seden i tankerne, når konkursloven står foran en mulig revision senere på året. På billedet her er det Preben Bang Henriksen (V) i forgrunden og Trine Bramsen (S) bagved. Arkivfoto: Mette Mørk

Et bredt flertal i Folketinget vil have strammet loven og give hårdere straffe for bedrageri. En sag fra Odense om ulovlig indkvartering, forsvundne kemikalier og gentagne konkurser har gjort indtryk.

Højere straffe, skarpere og uvarslede kontroller, offentlighed omkring konkurskarantæner, opkvalificering af politiet og ansættelse af revisorer, der kan gennemskue regnskaber og finde frem til stråmandsfirmaer. Ordførerne for et bredt spektrum af Folketingets partier vil møde op med en klar intention om at stramme grebet om konkursrytteri og bedrageri, når de senere på året skal revidere konkursloven og sideløbende skal lave en ny flerårsaftale med det danske politi. De markante udmeldinger kommer efter, at Fyens Stiftstidende igennem de seneste måneder har afdækket, hvordan et entreprenørfirma i Odense har haft polske arbejdere indkvarteret ulovligt i en erhvervsbygning tæt på et potentielt farligt kemikalielager, hvor der desuden er forsvundet tonsvis af kemikalier fra. Og hvordan ægteparret bag firmaet igen og igen er gået konkurs og alligevel har kunnet fortsætte i andre virksomheder. Det har to gange ført til politianmeldelser fra Odense Kommune. Både Venstre, Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre peger alle på, at der er behov for at skærpe den lovgivning, der skal sikre samfundet imod svindel og bedrag i forbindelse med konkurser. - Det er jo dybt kriminelle folk, som man bliver nødt til at gå til på en helt ny måde. Vores myndigheder har simpelthen været for naive i deres tilgang, ligesom man fra politisk hold har været for naive i forhold til at acceptere, at man igen og igen snyder andre, lader virksomhederne gå konkurs og så bare fortsætter i andre virksomheder, siger retsordfører Trine Bramsen (S).

Sagen fra Odense - kort fortalt Siden starten af februar har avisen Fyens Stiftstidende kunnet afsløre, at 36 ton kemikalier er forsvundet sporløst, efter at Odense-virksomheden Printline gik konkurs i slutningen af 2016. Odense Kommune har efterfølgende valgt at melde sagen til politiet.Fyens Stiftstidende har desuden afdækket, at store grupper af polske arbejdere har boet tæt op af det tilbageværende kemikalieoplag med potentielt farlige kemikalier som stærk salpetersyre og svovlsyre. Den sag er også meldt til politiet.



Og endeligt har det fynske medie beskrevet, hvordan folkene bag det involverede entreprenørfirma gentagne gange er gået konkurs med milliongæld, men stadig får lov til at drive andre virksomheder.

Svindel og bedrag skal straffes hårdere Socialdemokratiet ser gerne, at straffen for økonomisk kriminalitet blive hævet betragteligt. Og det samme gør partier som SF og Venstre, der under normale omstændigheder og måske særligt med et folketingsvalg om hjørnet ikke er enige om ret meget. Men i forhold til konkursryttere og økonomisk kriminalitet kræver retsordførerne fra begge partier, at strafferammen bliver sat op. - Min erfaring siger mig, at strafniveauet er latterlig lavt og bestemt ikke har nogen særlig præventiv virkning. Har jeg ret, skal straffen for bedrageri - for det er jo det, vi taler om - hæves, siger retsordfører Preben Bang Henriksen (V). - Vi har stadig nogle ret lave strafferammer, selvom det måske netop var her, at straffens længde kunne have en præventiv effekt. De strafferammer, vi har i dag, afskrækker ikke de her svindlere, siger politisk ordfører Karsten Hønge (SF).

Færre får fængselsstraf trods boom i anmeldelser Fyens Stiftstidende fremlægger i dagens avis tal fra Danmark Statistik, der viser, at antallet af anmeldelser af bedrageri, underslæb, mandatsvig og skyldnersvig er steget med enorme 491 procent på 10 år, mens antallet af domme til betinget eller ubetinget fængsel for de samme forbrydelser er faldet med 14 procent over 10 år og med 50 procent, hvis man ser på udviklingen fra 2016 til 2018. Tallene gør blandt andet indtryk hos det regeringsbærende parti, hvor retsordfører Preben Bang Henriksen (V) peger på, at partiet vil gå til de kommende forhandlinger om en ny flerårsaftale med politiet med et klart krav om, at en markant større del af politiets ressourcer skal gå til efterforskningen af økonomisk kriminalitet. - Det er jo ikke nogen hemmelighed, at jubelen ikke bryder ud på politigården, når der langes en anmeldelse for økonomisk kriminalitet over disken. I alt for mange år har denne kriminalitet været nedprioriteret i den politimæssige behandling. Den tid, hvor man som i Olsen Banden foretrækker at efterforske den manglende cykellygte fremfor Høje Nord-sagen skal være slut, siger Preben Bang Henriksen.

Justitsminister: Vi skal ramme de rigtige Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har ikke haft mulighed for at stille op til interview eller svare på den række af spørgsmål, som Fyens Stiftstidende har sendt til ministeriet. I en skriftlig kommentar gør han det dog klart, at man i øjeblikket er i gang med at kigge konkursloven efter i sømmene. Søren Pape Poulsen peger dog samtidigt på, at loven ikke må blive så stram, at den risikerer at ramme de forkerte. "Vi skal sætte hårdt ind over for folk, der prøver at snyde deres kreditorer og misbruger konkurssystemet. Det er derfor godt, at vi kan give storsvindlere karantæne, så de ikke kan oprette nye selskaber i en periode. Men det er også vigtigt, at reglerne rammer de rigtige og ikke hæmmer erhvervslivet unødigt. Vi er derfor i øjeblikket ved at evaluere reglerne med henblik på at undersøge, om de virker, som de skal", lyder den skriftlige kommentar fra justitsministeren.