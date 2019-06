Efter kritik: Mette F. afviser at placere hospitaler og politi

Flere borgmestre kritiserer, at S ikke på forhånd vil navngive placeringer for nye institutioner i provinsen.

Det vil først blive klart, hvem der skal have glæde af ti nye nærhospitaler og 20 politistationer, hvis Socialdemokratiet har regeringsmagten efter folketingsvalget.

Det siger Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, mandag på et pressemøde, efter at flere borgmestre i Jyllands-Posten kritiserer, at partiet ikke er mere konkret i sine forslag.

For på trods af, at S har fremlagt en plan om eksempelvis at oprette nye nærhospitaler, politistationer og skattecentre rundt omkring i landet, er det endnu uvist, hvor institutionerne skal ligge.

- Den konkrete geografiske placering skal selvfølgelig være fagligt funderet, og den skal også foretages ud fra en god geografisk afvejning, så selvfølgelig står jeg ikke og sætter postnumre på i en valgkamp, siger Mette Frederiksen.

Kritikken bygger på, at Socialdemokratiet hverken kan svare på, hvor hospitalerne skal ligge, eller hvilke behandlinger de skal tilbyde.

Det er også uklart, hvor og hvordan politistationerne skal fungere, og hvilke lokalområder der vil blive begunstiget.

Derfor kræver blandt andre John Brædder, der er bestyrelsesformand i Landdistrikternes Fællesråd og borgmester i Guldborgsund Kommune for Guldborgsundlisten, mere konkrete meldinger.

- Jeg ville meget gerne, at man på alle områder var mere konkret. Man burde sige: "Det er der og der, vi kan se, at der er et yderligere behov for service i lokalområderne". På den måde ville man være langt i det, der skal ske efter valget, siger han til Jyllands-Posten.

Men ifølge Mette Frederiksen vil det ikke være "substantielt seriøst" at navngive byer på nuværende tidspunkt.

Spørgsmål: Hvis det nu er vigtigt for danskere, der skal stemme på onsdag, at vide, om du har tænkt dig at lægge et hospital det ene eller andet sted, skylder du dem så ikke at sige det klart?

- Danskerne skal jo stemme ud fra et politisk valg. Ønsker man flere hospitaler tæt på eller ej? Ønsker man en decentralisering af dansk politi eller ej?

- Det er det politiske valg, man først og fremmest skal træffe. Og her vælger vi jo i øvrigt fuldstændig samme fremgangsmåde som den nuværende regering, der ville udflytte statslige arbejdspladser, siger Mette Frederiksen.

Spørgsmål: Jeg er med på, at det måske kan være svært at have en fuld palet for alle nærhospitaler og politistationer. Men er der ikke bare ét sted, ét tilsagn, du vil give?

- Det kunne man jo godt, hvis det er sådan, man synes, at man skal drive dansk politik. Men det synes jeg ikke.

- Jeg sætter den politiske retning. Det er det, jeg søger opbakning til, og så skal arbejdet derfra selvfølgelig gå på en ordentlig og seriøs måde - og i øvrigt efter min overbevisning gerne i en meget tæt kontakt til landets borgmestre om, hvordan vi gør det her bedst. Men det skal foregå seriøst.