1. Vigtige datoer

Den 18. september 2017 er MJ tiltalt for at have udøvet vold mod to af de andre tiltalte - MA og MH, angiveligt på grund af narkogæld. Ifølge andre tiltalte skal han have gjort det med op til ti andre - LTF-medlemmer.

Samme dag - eller i dagene efter - har AA fået sparket sin dør ind. Inden dette skal han været blevet truet ved at få en pistol i munden. Angiveligt fordi han havde udtrykt irritation på MJ.

Den 1. oktober 2017 bliver den på daværende tidspunkt 25-årige mand (MJ) angiveligt overfaldet ved Kølstrup den 1. oktober 2017 af de 14 andre tiltalte. Han bliver banket med bat, golfkøller og skudt flere steder.

Tre dage efter skal MJ angiveligt have truet kronvidnet SC med en pumpgun til ikke at fortælle politiet om det.