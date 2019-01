EU vil straffe Irans attentatplan i Danmark

28. september spærrede politiet broer og færgeforbindelser til Sjælland, fordi PET frygtede et forestående attentat på iranere i Ringsted. Tirsdag vil et samlet EU som følge af attentatplanerne ifølge Ritzaus oplysninger indføre sanktioner mod en gren af den iranske efterretningstjeneste og to navngivne personer. Her ses Storebæltsbroen, der 28. september var afspærret for biltrafik i timevis. (Arkivfoto).