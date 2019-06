EU undersøger igen statsstøtte til Femern efter domstols nej

Involverede parter får nu mulighed for at blive hørt, når EU skal vurdere finansieringen af forbindelsen.

Grundlaget for EU-Kommissionens godkendelse af finansieringen af Femern-forbindelsen, der får statsstøtte, var ikke solidt nok.

Det slog EU-Domstolen fast før jul sidste år, og nu åbner kommissionen en ny undersøgelse.

- Dagens beslutning er en invitation til alle involverede, som kan komme med input, der vil give kommissionen mulighed for at træffe en ny og velovervejet beslutning, siger EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager.

I december skrev domstolen i en afgørelse, at kommissionens godkendelse var "unøjagtig" og "utilstrækkelig".

Sagen ligner en sag med finansieringen af broen over Øresund.

Begge steder er det færgeselskaber, som har klaget over den statslige finansiering, og i begge tilfælde har de fået EU-Domstolens ord for, at der var problemer med godkendelsen.

EU-Kommissionen godkendte i 2015 finansieringen af Femern-forbindelsen, som er for både tog og biler.

- Kommissionen har således tilsidesat sin forpligtelse til at indlede den formelle undersøgelsesprocedure, hed det i december i en skrivelse fra domstolen.

Kommissionen kunne desuden ikke erklære de omhandlede statsgarantier forenelige med det indre marked uden at kende betingelserne for anvendelsen af disse.

Den danske stat yder støtte til planlægning, opførelse og drift af den faste forbindelse under Femern Bælt.

Scandlines og Stena Line, der driver færgeforbindelser til Tyskland fra henholdsvis Danmark og Sverige, har klaget over en lang række forhold.

Femern A/S, der er selskabet bag den faste forbindelse til 52,6 milliarder kroner, er forberedt på, at det kan koste statsgarantier. I hvert fald i en periode.

- Vi har forberedt os på de mulige udfald af dommen og sikret os adgang til den fornødne likviditet til fordelagtige låneomkostninger, sagde finansdirektør Allan Christensen i december i en skriftlig kommentar til Ritzau.

Selskabet mener, at det er muligt at finde rimelige vilkår for statsstøtte til Femern-forbindelsen.

Byggeriet af tunnelen mellem Rødbyhavn og Puttgarden begynder efter planen i 2020. Den 19 kilometer lange sænketunnel skal stå færdig i 2028.