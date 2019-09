EU-svindeljægere har afsluttet og sendt konklusion til DF'er

EU's antisvindelkontor, Olaf, har nået en foreløbig konklusion efter at have efterforsket en sag, der tog udgangspunkt i formodet svindel med EU-midler i den bevægelsen Meld og fonden Feld, som Dansk Folkeparti fik penge fra.

- Sagen om Meld og Feld er meget tæt på at være afsluttet. Vi har opsummeret vores konklusioner og sendt dem til de involverede personer, siger efterforskningsleder Dominik Schnichels på et pressemøde hos Olaf.

Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt var medlem af ledelsen i Meld.

- Vi afventer deres kommentarer. Vi håber, at vi derefter kan lukke sagen, siger Schnichels på mødet i Bruxelles.

I forbindelse med efterforskningen har Olaf foretaget interview med flere af de involverede.

Der gives normalt ti arbejdsdage til at svare på sådan en henvendelse, og den periode udløber ifølge efterforskeren "temmelig snart". Hvis involverede er på ferie, kan der gå lidt længere tid.

At Olaf har forfattet en rapport og videresendt den, betyder ikke, at sagen afsluttes med den foreløbige konklusion.

Kommer der nye oplysninger, kan det betyde, at elementer skal undersøges igen, og det kan ende med en anden afgørelse.

Sidste år var sagen tilsyneladende gået i hårdknude, da Messerschmidt ifølge Olaf ikke havde svaret på EU-kontorets henvendelser. Det afviste den danske politiker, som sagde, at han havde taget kontakt til Olaf.

- Samarbejdet har ikke hele tiden været ideelt med alle involverede parter, siger Schnichels om forløbet tirsdag.

Han fortæller, at efterforskningen har været så længe undervejs, da den er meget kompleks, og den omfatter en del mennesker i flere europæiske lande. Mange personers "aktiviteter skulle verificeres".

Bagmandspolitiet har i tre år afventet rapporten fra Olaf. Politiet efterforsker en sag mod Morten Messerschmidt om identitetstyveri.

Daværende DF'er Rikke Karlsson anmeldte Messerschmidt, da hendes navn angiveligt var blevet misbrugt. Hun fremstod i papirer som medlem af bestyrelsen i Meld - men nægtede selv at være det.

Dansk Folkeparti har for længe siden besluttet at tilbagebetale over to millioner kroner.