EU-ministre er enige om at sænke lastbilers CO2-udledning

CO2-udledningen blandt lastbilerne i EU skal ned.

Derfor er EU's klimaministre torsdag blevet enige om at nedsætte lastbilers CO2-udledning med 30 procent i 2030. Der er samtidig opnået enighed om, at udledningen skal være sat ned med 15 procent i 2025.

Målet for 2030 er bindende. Energi- og forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) havde gerne set et mere ambitiøst udspil, men han mener, at aftalen er et vigtigt første skridt, fortæller han i en pressemeddelelse.

- Det er første gang, at EU stiller krav til lastbilers CO2-udledning, så de nye lastbiler, der i fremtiden kører rundt på Europas veje, udleder mindre CO2. Derfor er der tale om et vigtigt første skridt - også selv om jeg skal være ærlig at sige, at jeg gerne havde set et mere ambitiøst resultat, lyder det blandt andet.

- Men det havde været værst for klimaet, hvis vi ikke havde nået en aftale i dag, da klimakravene så ville være faldet på gulvet, fordi en aftale ellers ikke vil kunne nås inden valget til Europa-Parlamentet, siger han i meddelelsen.

Ministrene har aftalt, at de i 2022 skal gøre status over effekten og igen se på målet for 2030.

Næste skridt er, at den endelige aftale skal forhandles på plads med Europa-Parlamentet, som kæmper for en højere reduktion på 20 procent i 2025 og 25 procent i 2030.

Lars Christian Lilleholt håber, at man i forhandlingerne kan blive enige om højere mål.

- Nu går forhandlingerne med Europa-Parlamentet i gang, og her skal der ikke være tvivl om, at vi fra dansk side vil gøre, hvad vi kan for at øge reduktionskravene til lastbiler, siger han i pressemeddelelsen.

Der er i dag ingen EU-lovgivning for, hvor meget tunge køretøjer som busser og lastbiler må udlede af CO2.

CO2-udledningen fra de tunge køretøjer står for omkring seks procent af den samlede CO2-udledning i EU, og de står for cirka en fjerdedel af udledningen fra vejtransport.