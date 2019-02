EU-dom kan genåbne uvist antal familesammenføringer

Det er lidt ligesom at diskutere en fodboldkamp, der ikke er spillet endnu.

Det billede vender udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) gentagne gange tilbage til, da hun tirsdag skal forklare om de mulige konsekvenser af en kommende afgørelse fra EU-Domstolen.

- Det har forlydt i pressen, at tusindvis af sager vil kunne genoptages i tilfælde af, at dommen går Danmark imod, siger Støjberg.

- Til det må jeg bare sige, at det er der ikke nogen, der kan vide noget som helst om på nuværende tidspunkt.

Østre Landsret har bedt EU-Domstolen om at forholde sig til det tilknytningskrav, der tidligere gjaldt, når man søgte om at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark. For det er muligvis i strid med en såkaldt associeringsaftale, som EU indgik med Tyrkiet tilbage i 1980.

- Men det er vigtigt at sige, at vi ikke skal tage sorgerne på forskud, siger Støjberg.

- Selv hvis dommen går os imod, og nogle får mulighed for at få deres sag genoptaget, så er det langt fra sikkert, at det vil føre til et meget stort antal tilladelser, mener ministeren.

Hun henviser til, at det slet ikke er sikkert, at folk, der har fået afslag på ægtefællesammenføring for år tilbage, vil være interesseret i at få det i dag.

- Det kan meget vel være, at personen befinder sig et helt andet sted i sit liv, siger Støjberg.

I dag er tilknytningskravet afløst af et integrationskrav. Men formålet er det samme, forklarer Støjberg: At sikre, at den ægtefælle, der kommer til Danmark, kan integreres.

Hvad konsekvensen bliver, hvis dommen går Danmark imod, er alt for tidligt at sige noget om, mener Støjberg. Men hun kan ikke udelukke, at også andre end tyrkere vil kunne få genoptaget deres sager.

Socialdemokratiets udlændingeordfører, Mattias Tesfaye, roser regeringen for at have engageret sig meget i sagen og gøre hvad den kan. Men han mener, at den skaber meget stor usikkerhed.

- Vi står foran en mulig afgørelse, der kan komme til at rokke ved en af grundpillerne i den danske udlændingelov. Og vi aner dybest set ikke, hvor mange det vil kunne få betydning for, siger han.

Inger Støjberg oplyser, at EU's generaladvokat ventes at komme med sin indstilling til afgørelse i midten af marts.