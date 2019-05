EM-mål i 1984 sendte Brylle i historiebøgerne

I 1984 var fodboldspiller Kenneth Brylle med til at sikre det første store danske slutrunderesultat med sin scoring ved EM. Den 22. maj fylder målhelten 60 år.

Han stod i skyggen af Preben Elkjær, Klaus Berggreen og Michael Laudrup.

Alligevel fik den tidligere danske landsholdsspiller Kenneth Brylle skabt sig en stor plads i danskernes bevidsthed, da han under EM-slutrunden i Frankrig i 1984 var med til at skabe det første store slutrunderesultat for dansk fodbold.

Kenneth Brylle, der onsdag den 22. maj fylder 60 år, indledte landsholdets sidste gruppekamp mod Belgien på bænken.

Bagud 1-2 og med udsigt til et dansk EM-exit blev Brylle sendt på banen kort tid inde i anden halvleg. Og blot seks minutter senere scorede angriberen til 2-2.

Den vigtige hovedstødsscoring i 3-2-sejren, der sendte Danmark i EM-semifinalen, forblev højdepunktet i Kenneth Brylles landsholdskarriere.

Af sine i alt 16 optrædener i rødt og hvidt fandt ni af kampene sted i 1984, og allerede året efter ebbede indkaldelserne til landsholdet langsomt ud.

Selv om det aldrig blev til den vilde landsholdskarriere, så blev EM-slutrunden springbrættet til en kontrakt med den hollandske storklub PSV Eindhoven.

Året forinden havde Brylle scoret i Uefa Cup-finalen for Anderlecht, da klubben vandt den europæiske klubturnering med en samlet sejr over Benfica.

Ud over Anderlecht og PSV nåede danskeren også at optræde for franske Marseilles, inden han i 1986 vendte tilbage til belgisk klubfodbold og Club Brugge.

Belgien blev Kenneth Brylles andet hjemland. Og det var også i Belgien, at han indledte den trænerkarriere, der blandt andet sendte ham forbi ungdomsklubben Hvidovre i 2009 til 2010.

Året efter vendte han dog tilbage til Belgien og blev ansat som angrebstræner og scout i Club Brugge.