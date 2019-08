EL vil finde milliarder hos virksomheder og investorer

For at skaffe penge til det lovede løft af velfærden vil Enhedslisten lukke skattehuller og øge kapitalskat.

Forud for efterårets finanslovsforhandlinger præsenterer Enhedslisten to forslag, der skal skaffe samlet otte milliarder kroner til statskassen for at skabe rum til det lovede mærkbare løft af velfærden under den nye regering.

Pengene skal komme fra virksomheder og overskud på værdipapirer som aktier og obligationer.

- Det vigtige for os er, at finansloven tager de første skridt i forhold til at levere på de håb og forventninger der er hos dem, der har stemt på en ny regering.

- Det gælder i høj grad et løft af velfærden og på klimaet. Skal vi kunne det, så må vi finde penge til det, siger politisk leder for Enhedslisten Pernille Skipper.

Det første forslag går på at ophæve de lettelser af skatten på kapitalindkomster, der er indført de sidste 10 år. Kapitalindkomster er overskud fra eksempelvis aktier og obligationer eller andre værdipapirer.

Enhedslisten vil øge dem, så de i højere grad spejler skatten på almindelige lønindkomst.

- Jeg tror der er mange, der undrer sig over, at de, der lever af at flytte papirer rundt, betaler mindre i skat end dem, der går på arbejde hver eneste dag. Det er grundlæggende uretfærdigt, siger Pernille Skipper.

Det er afgørende for Enhedslisten, at finansiering til øgede offentlige udgifter bidrager til den økonomiske lighed i Danmark. Og en øget skat på kapitalindkomster vil da også for langt hovedparten ramme den rigeste procent af befolkningen.

Ud over øget kapitalbeskatning vil Enhedslisten rulle lempelser tilbage, som er givet til erhvervslivet siden starten af årtusindet.

Specifikt vil Enhedslisten sætte en tidsgrænse på fem år på, hvor længe selskaber kan trække underskud fra i skat samt hvor store fradrag, selskaber kan få for renter på deres gæld.

Øget kapitalskat vil ifølge Skatteministeriet indbringe staten 5,3 milliarder kroner, mens strammere regler for fradrag vil skaffe staten 2,65 milliarder kroner.

Pernille Skipper frygter ikke, at øgede skatter vil sende investeringer og virksomheder væk fra Danmark.

- Det er det, der altid bliver sagt, når man foreslår, at virksomhederne bidrager mere. Men dette her vil ikke ændre på, at Danmark er godt land at starte og drive virksomhed i.

- Mens vi skal ud og finde pengene til den grønne omstilling og velfærd, så skal vi finde dem hos dem, der har mest, og som godt kan bidrage noget mere, siger Pernille Skipper.

Hun siger samtidigt, at Enhedslisten opfatter forslagene som endda meget spiselige for partnerne Socialdemokratiet, SF og Radikale.

- Vi har nøje udvalgt forslag, som de andre partier tidligere har udtalt sig positivt om, siger hun.