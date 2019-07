EL undrer sig over at Mette F. udskyder undskyldning

Mette Frederiksen sagde i sin tale under Folkemødet på Bornholm, at "skiftende regeringer har sagt nej til at give en officiel undskyldning. Jeg vil gerne sige ja. Jeg vil ikke alene sige ja til Godhavnsdrengene, jeg vil gerne sige ja til de andre børnehjemsbørn. Jeg vil gerne sige ja til de grønlandske børn, der blev udsat for at blive tvunget til at være danske." Nu udskyder hun dele af undskyldningerne til grønlandske børn. (Arkivfoto).