Peter Dinklage er blevet verdensberømt for sin rolle i sværd-, sex- og dragedramaet "Game of Thrones". Tirsdag den 11. juni fylder han 50 år.

Han var lige ved at sige nej til rollen. Han ønskede ikke at spille en typisk dværg med langt skæg og spidse sko, som det er set så tit i fantasy-genren.

Men det var heller ikke tanken. Overhovedet ikke, forsikrede folkene bag serien ham om. Og resten er historie.

Den amerikanske skuespiller Peter Dinklage, der tirsdag den 11. juni fylder 50 år, har gennem otte sæsoner spillet en af de absolut bærende roller i "Game of Thrones".

Han har spillet Tyrion Lannister, der er lidt af en mester i at sno sig rundt i megaseriens utallige intriger, alliancer og dobbeltspil, og som med sit rappe mundtøj med nød og næppe undgår en spektakulær død som så mange andre af middelalderuniversets karakterer.

Peter Dinklage er blevet verdensberømt i løbet af de otte år, "Game of Thrones" har samlet alverden foran streamingtjenesten HBO som afløser for gamle dages flow-tv.

- Tak for at ændre mit liv. Jeg kan ikke længere gå ned ad gaden, sagde han sidste år til skaberne af sværd-, sex- og dragedramaet i sin takketale ved Emmy-uddelingen i New York.

"Game of Thrones" har således indbragt Dinklage ikke mindre end tre Emmy-statuetter - alle for bedste mandlige birolle.

Sidste år slog han sin storebror i den berømte tv-serie, Nikolaj Coster-Waldau, der spiller den incestdyrkende kriger Jaime Lannister.

- Jeg deler denne pris med dig. Du er en fantastisk smuk bror, lød den verbale omfavnelse fra Dinklage til den danske stjerne.

Peter Dinklage blev født i den lille by Morristown i New Jersey, hvor moren var skolelærer og faren forsikringsmand.

Dinklage blev - som den eneste i sin familie - født med genfejlen achondroplasi, der er den mest almindelige årsag til dværgvækst.

Han brød igennem på lærredet i 2003 i "The Station Agent".

Her spiller han en dværg, der arver en nedlagt togstation ude på landet og griber chancen for at slippe væk fra storbyens drillerier - og til at få nye venner.

Siden har Dinklage spillet med i adskillige film, men det var hans store rolle i "Game of Thrones", der fra 2011 gav ham stjernestatus.

Peter Dinklage har siden 2005 været gift med skuespilleren, manuskriptforfatteren og teaterdirektøren Erica Schmidt, og sammen har parret to børn.