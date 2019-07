Dreng på 15 år sigtes for drab på sin mor

Ambulancereddere forsøgte uden held at genoplive kvinde i lejlighed i Ringsted mandag aften.

En dreng på 15 år er blevet anholdt for at have dræbt sin mor i Ringsted tidligt mandag aften, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Moren blev stukket med kniv i en lejlighed på Schaldemosevej. Ambulancefolk forsøgte tidligt mandag aften at genoplive kvinden, men uden held. Hun blev 38 år.

På adressen anholdt politiet hendes søn på 15 år, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse tirsdag.

- Der er tale om en tragisk og ulykkelig sag i nære familierelationer, udtaler vicepolitiinspektør Bjørke Kierkegaard, der leder efterforskningen.

Han ønsker ikke at udtale sig nærmere om baggrunden for knivoverfaldet.

I et retsmøde i Roskilde skal en dommer tirsdag eftermiddag afgøre, om drengen skal varetægtsfængsles. I givet fald vil han formentlig blive frihedsberøvet på en lukket institution for unge.

Det var lidt efter klokken 19, at politiet modtog en anmeldelse om et "mistænkeligt forhold", hedder det i pressemeddelelsen tirsdag.

Forbrydelsen fandt sted i et lejlighedskompleks, som er kendt som Trekanten 2, skrev det regionale medie sn.dk mandag aften.

Hele aftenen arbejdede retsmedicinere såvel som politiets kriminalteknikere på stedet, oplyser politiet.