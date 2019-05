Det gik ikke stille for sig, da "1864" i 2014 rullede over tv-skærmen.

Med 160 skuespillere og 6000 statister var det den dyreste DR-produktion nogensinde og med sine til tider voldsomme scener også den mest dramatiske.

Men måske vil serien især blive husket for den debat, den rejste blandt historikere og politikere, om et svært kapitel i historien - Danmarks nederlag ved Dybbøl.

Midt i det hele stod forfatter og instruktør Ole Bornedal, der forsvarede sit værk med næb og kløer, og efterhånden som afsnittene skred frem, steg humøret da også hos flere kritikere.

Andre fastholdt, at serien først og fremmest vil blive husket for det spektakel, den rejste.

Ole Bornedal, der 26. maj fylder 60 år, fik sit gennembrud på filmlærredet med "Nattevagten" i 1994.

Som en af de første præsenterede han en filmgenre, som ingen danske instruktører før havde mestret. En thriller, som rent faktisk var spændende og uhyggelig.

Hollywood greb stafetten, og Bornedal blev sat til at lave en amerikansk version - "Nightwatch". Den blev dog aldrig en publikumssucces.

Bedre gik det med filmatiseringen af Herbjørg Wassmos roman "Jeg er Dina". Trods fejl og mangler var der ros til den storladne fortælling fra det yderste Norge med Maria Bonnevie og Gérard Depardieu i hovedrollerne.

Men af de mange film, som har Bornedals signatur, er det den seneste, "Så længe jeg lever", om musikeren John Mogensen, der især har begejstret. Ikke mindst Rasmus Bjergs skuespil.

Den blev den næstmest sete film i 2018, kun overgået af "Journal 64".

Senest har Ole Bornedal forsøgt at skabe en film om Kim Larsen. Men projektet blev afblæst, da rettighedshaverne til Kim Larsens musik sagde nej.

I stedet har han sammen med produktionsselskabet Miso Film fået 16 millioner kroner af Det Danske Filminstitut til filmen "Skyggen i mit øje".

Den skal skildre bombardementet af Gestapos danske hovedkvarter, Shellhuset, i 1945. Det kostede 86 børn og 18 voksne livet.

Ole Bornedal er opvokset i Nørresundby med sin mor og storebror. Moren gjorde, hvad hun kunne for sine drenge, men det var svært at kompensere for fraværet af en far.

Han forlod familien, fordi han skulle have barn med en anden kvinde.

I et interview med Jyllands-Posten har Ole Bornedal fortalt, at han og broren troede, at faren ikke ville se dem. I virkeligheden var det moren, der i skuffelse forbød kontakten.

Ole Bornedal er gift med skuespiller Helle Fagralid. Det var i øvrigt hende, der spillede John Mogensens kone, Ruth.

Og skuespillet er givet videre. Ole Bornedals datter fra et tidligere ægteskab Fanny Leander Bornedal er også skuespiller.

Hun har blandt andet spillet med i DR's julekalender "Den anden verden", og i "1864" var hun den unge udgave af Inge.