29-årig mand nægter sig skyldig i drab, men erkender at have skjult liget af Bettina Olsen i hendes hjem.

Den 34-årige Bettina Olsen, der blev fundet død i en madras under et bordtennisbord i november 2017, blev ikke dræbt, som anklagemyndigheden ellers påstår.

Det fortæller den 29-årige mand, der er tiltalt for drabet på Bettina Olsen, torsdag i Retten i Nykøbing Falster.

Da Bettina Olsens lig blev fundet, havde hun i alt 97 skader fordelt på ansigt og krop. Men de stammer ikke fra vold eller lignende, men fra en bilulykke, forklarede den 29-årige.

I bilen på vej hjem fra en indkøbstur blev den tiltalte og Bettina Olsen uvenner.

Den 29-årige forklarede torsdag i retten, at Bettina Olsen flere gange forsøgte at hoppe ud af bilen, fordi den tiltalte kørte "rimelig vildt".

Det fik den tiltalte til at binde Bettina Olsen fast til passagersædet med snor.

De skader, som blev fundet på Bettina Olsens lig, kom ifølge den tiltalte fra bilulykken, men også fra nogle løse briketter, der lå i bilen og fløj rundt.

- Bettina ville ikke på sygehuset, fordi hun nogle dage inden havde været på sygehuset, så vi kørte hjem til hende, fortalte den tiltalte.

På Bettina Olsens lig fandt man adskillige mærker, især på halsen, hudafskrabninger og brud på det ene skulderblad.

Tiltalte nægter at have bundet snoren om den forurettedes hals i bilen, og at snoren kun blev kun bundet om kroppen.

Han nægter sig skyldig i drab, men erkender usømmelig behandling af lig.

Ifølge ham døde Bettina Olsen i nattens løb. Hun var kold, da han vågnede om morgenen. Han forsøgte at genoplive hende. Uden held. Han tilkaldte ikke hjælp, men gemte i stedet liget i frygt for at blive mistænkt.

Bettina Olsen blev sidst set i live 12. november 2017.

Hun blev meldt savnet 16. november, og otte dage senere fandt politiet den 34-årige kvindes lig i hendes hjem.