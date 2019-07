Retten i Aalborg finder ikke beviser for, at en 28-årig drabsmand var i tilstand af akut opstået sindssygdom.

En 28-årig mand idømmes 13 års fængsel i en sag om drab og efterfølgende delvis partering af en 40-årig kvinde i Hadsund.

Det har en enig domsmandsret ved Retten i Aalborg torsdag afgjort efter knap to timers votering.

Det var 11. november 2018, at kvinden blev fundet dræbt og delvist parteret i en garage i Hadsund.

Politiet anholdt på stedet den 28-årige Rasmus Kragh og fandt flere blodindsmurte knive og save på stedet.

Vidner forklarede, at de så manden forlade et værtshus i Hadsund hånd i hånd med kvinden.

Selv kunne den tiltalte intet huske om nattens hændelser.

Han forklarede det med, at han havde fået en del øl og stesolider, muligvis kombineret med whisky.

Ifølge forsvarsadvokaten var den tiltalte i en rustilstand, der kan sammenlignes med akut opstået sindssygdom.

I sådan en situation kan handlinger, man begår, være straffrie.

Men Retslægerådet fandt ikke belæg for at konkludere, at den tiltalte befandt sig i en sådan tilstand.

Retten finder det "helt ubetænkeligt" at dømme den tiltalte for drabet på kvinden, konkluderer retsformanden.

Retten lægger desuden vægt på, at drabsmanden ikke kendte offeret, og at drabet skete på en "voldsom måde".

Anklager Mette Bendix havde krævet mindst 16 års fængsel til manden og sammenlignede med sagen om ubådsdrabet, der udløste fængsel på livstid til Peter Madsen.

- Det er en fuldstændig fremmed person, tiltalte dræber. Der var ingen grund, intet motiv. Han finder en fuldstændig værgeløs person i byen og tager hende med hjem, sagde anklageren i sin procedure.

Hos den tiltalte fandt man blandt andet tegninger af henrettelser og med seksuelle motiver.

Desuden fandt man på den tiltaltes mobiltelefon et billede, hvor hans ansigt var farvet sort-hvidt, på samme måde som den drabsdømte Peter Lundin har ladet sig afbilde.

Politiet fandt også et eksemplar af Peter Lundins bog hos den tiltalte.

Mens manden blev dømt for drab, usømmelig behandling af lig og besiddelse af ulovlige knive, blev han frifundet for at have været i besiddelse af en pumpgun.

Inden dommeren og de to domsmænd trak sig tilbage for at votere, undskyldte den tiltalte til den afdøde kvindes pårørende.

- Jeg er rigtig ked af det, der er sket. Jeg har ikke nogen drømme om at gå og slå folk ihjel.

- Jeg kan ikke sætte ord på, hvor dårligt jeg har det, sagde manden.

Han har udbedt sig betænkningstid i forhold til, om han vil anke dommen til landsretten.