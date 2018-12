En 30-årig drabssigtet mand brød sammen i tårer, da dommer Katrine B.B. Eriksen, onsdag valgte at løslade ham efter et grundlovsforhør ved Retten i Glostrup.

- Du er fri, og du kan gå herfra, lød det til den 30-årige gulvlæggerelev, som sad i retten sigtet for at have dræbt sin 29-årige kollega og kammerat.

Kammeraten døde tirsdag aften, da han blev påkørt af flere biler på Holbækmotorvejen ved Vallensbæk. Det skete, efter at de to mænd havde opholdt sig i midterrabatten.

Her var de endt, fordi en taxachauffør havde smidt dem af. I taxaen var der opstået uoverensstemmelser om prisen, og taxachaufføren har anmeldt, at han blev udsat for vold.

Efter nogle minutter i midterrabatten blev de to mænd antastet af en politipatrulje. Den viste dem væk fra motorvejen, men da politiet var kørt, vendte mændene tilbage.

- Vi vidste ikke, hvor vi var, og vi kunne ikke ringe til nogen. Min telefon var løbet tør for strøm, og hans kunne ikke ringe, fortalte den 30-årige i retten.

Den 30-årige fortæller, at de begge var berusede efter et besøg på værtshuset Chimpansen i Taastrup tidligere på aftenen. Her var de i øvrigt på vej hen igen efter at have været hjemme hos den 30-åriges svigermor.

I rabatten forsøgte de to mænd at praje en bil, som kunne køre dem væk, men det lykkedes ikke. Ifølge den 30-årige forsøgte kammeraten at gå ud på kørebanen flere gange, mens han selv forsøgte at trække ham ind.

- Han forsvandt lige for øjnene af mig, da jeg forsøgte at tage fat i ham og hive ham ind igen, fortæller den 30-årige, hvis kæreste også er til stede i retten.

Hvad der skete derefter husker den 30-årige ikke. Men det ligger fast, at den 28-årige blev ramt af flere biler - blandt andet en lastbil.

Det var en elektriker i en hvid Opel-kassevogn, som ramte den 29-årige først. Han var på vej hjem efter at have været på en opgave i Jyske Bank på Gammel Kongevej på Frederiksberg.

Det fortæller anklagerfuldmægtig Niclas Kløtzl, som i retten læser op fra den afhøringsrapport, hvor elektrikerens forklaring er noteret.

Elektrikeren har forklaret, at han mener at have set en form for håndgemæng i midterrabatten. Det så ud som om, at den ene person ad to omgange skubbede den anden ud på kørebanen.

Retsformand Katrine B.B. Eriksen mente ikke, at der var grundlag for at fængsle manden.

- Der er ikke noget som helst grundlag for at sige, at du skulle have gjort det her med vilje. Der er heller ikke tilstrækkeligt grundlag for at sige, at der er tale om vold af særlig farlig karakter, sagde hun i forbindelse med løsladelsen.

Dog mener Katrine B.B. Eriksen, at der er en begrundet mistanke om, at den 30-årige kan være skyldig i uagtsomt manddrab, men det er ikke tilstrækkeligt til at kunne varetægtsfængsle.