Dommer fængsler tre mænd for drabsforsøg efter overfald

Tre mænd er fængslet efter overfald i Bazar Vest. Men politiet mener, at der er medgerningsmænd på fri fod.

Tre unge mænd er tirsdag i et grundlovsforhør ved Retten i Aarhus blevet varetægtsfængslet i foreløbig fire uger.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

De tre mænd - to på 18 og en på 19 år - sigtes for drabsforsøg efter et overfald ved Bazar Vest i Aarhus lørdag.

Der er dog fortsat medgerningsmænd på fri fod, mener politiet. Derfor bad anklageren ved tirsdagens grundlovsforhør om, at det blev holdt for lukkede døre - et ønske som dommeren efterkom.

På grund af de lukkede døre er det ikke muligt at få oplyst, hvad de tre mænd har forklaret, eller hvorfor politiet mener, at de er skyldige.

Det var lørdag eftermiddag, at et slagsmål fandt sted i indkøbscenteret Bazar Vest i Aarhus.

To mænd kom til skade - heraf blev en såret af knivstik. Den anden blev slået og sparket, oplyste Østjyllands Politi lørdag aften.

Begge mænd blev efterfølgende meldt uden for livsfare.

Politiet oplyste lørdag, at det ikke mente, overfaldet relaterede sig til en igangværende bandekonflikt, som blandt andet har ført til oprettelsen af en visitationszone i Aarhus.

Da politiet ankom, var mange af de involverede flygtet fra stedet.

De tre mænd, der blev varetægtsfængslet tirsdag, nægter sig skyldige, men ingen af dem kærede afgørelsen til Vestre Landsret.