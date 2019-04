Staten har begået fejl i en straffesag om vold mod politiet på Sydfyn.

Med den begrundelse har Retten i Svendborg tirsdag bestemt, at det offentlige skal betale salæret til forsvareren for en tiltalt mand, der i øvrigt straffes med en tillægsstraf på 60 dages betinget fængsel.

Sagen har haft et usædvanligt forløb med flere udsættelser. Det skyldes blandt andet, at forsvareren afslørede, at et af vidnerne - en politibetjent - forinden havde læst en rapport om sin oprindelige forklaring til politiet.

Dette er i strid med en instruks fra landets øverste anklager, Rigsadvokaten. "Et vidne har ikke adgang til inden afhøringen i retten at gennemlæse en politirapport om vidnets tidligere forklaring til politiet. Det gælder for alle vidner, herunder polititjenestemænd", hedder det.

Såvel forsvareren, advokat Ulrik Sjølin Pedersen, som anklageren, Christian Nielsen, oplyser, at retten tirsdag har udtalt, at staten har begået fejl.

Tre politifolk var indkaldt som vidner. Den ene, der med sikkerhed havde læst sin rapport i strid med reglerne, blev frafaldet af anklageren.

Advokat Ulrik Sjølin er meget forundret over, hvad en af de andre betjente tirsdag sagde i retten.

- Han sagde, at man på grund af denne sag ikke længere må læse sine forklaringer, fortæller advokaten.

Dette ønsker anklager Christian Nielsen ikke at kommentere.

Men udtalelsen tyder ifølge Ulrik Sjølin på, at andre betjente tidligere i tilsvarende situationer kan have læst rapporter i strid med reglen.

Efter afsløringen i september besluttede ledelsen i Fyns Politi at indskærpe reglerne for samtlige ansatte.

Men reglerne er ikke nye. Derfor frygter Ulrik Sjølin, at andre kan være blevet dømt på grund af udsagn fra politividner, der har forberedt sig i strid med reglerne.

I øvrigt endte tirsdagens sag med, at den tiltalte blev dømt for slag på en betjents arm og for trusler, mens han blev frifundet for et slag på en betjents knæ og andre ytringer.