Domme er blevet markant hårdere på få år

Straffe for personfarlig kriminalitet som vold og pædofili er blevet mærkbart hårdere de seneste år.

Det skriver Kristeligt Dagblad baseret på en undersøgelse foretaget af Justitsministeriet.

- Personfarlig kriminalitet betyder meget for det enkelte menneskes liv og for det enkelte offer.

- Det kan afholde og afskrække nogle fra kriminalitet, at de skal sidde længere tid spærret inde, og derfor er jeg svært godt tilfreds med udviklingen, siger justitsminister Søren Pape Poulsen (K) til avisen.

Ifølge undersøgelsen, der har kigget på udviklingen fra 2011 til 2017, er straffene for grov vold steget med 25 procent, straffene for voldtægt med 20 procent og straffen for pædofili med 36 procent.

- Vi følger regeringens og Folketingets ønsker. I dag straffer vi hårdere for stort set alle forbrydelser, end vi gjorde tidligere, siger Mikael Sjöberg, formand for Dommerforeningen og dommer ved Østre Landsret, til Kristeligt Dagblad.

Også domme for besiddelse af våben er blevet markant skærpet og lyder nu på flere års fængsel, hvis det sker på offentligt sted.

- Ser man på det historisk, giver vi i dag klart højere straffe end tidligere. Jeg har været dommer i 20 år, og jeg husker ikke, at vi har straffet hårdere end i dag, siger Mikael Sjöberg.

Han fortæller, at Danmarks strafmasse - en måleenhed for den samlede idømte straf - ligger blandt de højeste i Europa.

Ifølge USA's justitsministeriums forskningsenhed, National Institute of Justice, har længden af en fængselsstraf meget lille effekt, når det kommer til at afskrække folk fra at begå forbrydelser.

- Forskningen viser tydeligt, at risikoen for at blive anholdt er langt mere effektiv til at afskrække folk fra kriminalitet end selv meget hårde straffe, skriver National Institute of Justice på sin hjemmeside.