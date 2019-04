Dokument om asylpar sår tvivl om Støjberg-forklaring

Udlændingestyrelsen har endnu en gang fundet et hidtil ukendt dokument frem, der ser ud til at modsige udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

Det drejer sig om hendes forklaring i sagen om ulovlig adskillelse af unge asylpar fra foråret 2016, hvor 15 asylpar blev adskilt, da kun den ene var myndig.

Det er så vidt vides ikke tidligere blevet udleveret til Folketinget eller Folketingets Ombudsmand, der ad flere omgange har undersøgt sagen. Det skriver Information tirsdag.

Støjberg har konsekvent afvist, at hun skulle have givet ordre til, at ingen barnebrude må bo med deres ægtefæller. Det ville være et brud på internationale konventioner.

I et dokument fra en PowerPoint-præsentation, står der:

- Fremover må ingen mindreårige under 18 indkvarteres sammen med en myndig ægtefælle/samlever.

- Ingen undtagelser - heller ikke hvor der er fællesbørn.

Hidtil har Støjberg forklaret, at der mundtligt blev sagt, at der i visse tilfælde skulle gøres undtagelser. For eksempel hvis parret havde et barn.

Dermed argumenterer hun for, at hun ikke på noget tidspunkt har ønsket at pålægge styrelsen en ulovlig praksis.

To professorer hælder den forklaring ned ad brættet.

Professor i forfatningsret på Københavns Universitet Jens Elo Rytter vurderer, at Støjbergs forklaring ikke længere giver mening.

- Man må nu sige, at det er blevet umuligt for Inger Støjberg at fastholde sin forklaring. Den fremstår fuldstændig løsrevet fra alle faktuelle oplysninger og dokumenter i sagen, siger han til Information.

Heller ikke professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet Michael Gøtze er i tvivl om, hvordan det nye dokument skal forstås.

- Det lægger et yderligere pres på ministeren, fordi det bekræfter den version, som modsiger hendes forklaring, siger han.

Selv skriver Inger Støjberg i en mail til Information, at der var par, der ikke blev skilt ad, hvilket ministeren mener bekræfter hendes forklaring.

Byretten har givet et syrisk par medhold imod styrelsen, der blev dømt til at betale 20.000 kroner i erstatning for at have adskilt parret uden partshøring. Det skete, da hun var 17 år og højgravid, og han var 26 år.

Ombudsmanden har overfor Information ikke kommentarer til sagen, men er "meget opmærksom på den nu foreliggende situation".