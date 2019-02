Dødsulykke kan koste spritbilist flere års fængsel

Kvinde og to børn mistede livet i ulykke, mens 7-årig blev hårdt kvæstet. En 24-årig skal for retten i sagen.

Da en 24-årig mand i december sidste år kom kørende i høj fart ad Hodsagervej nær Holstebro, nåede han ikke at styre uden om en Citroën, der holdt stille for at svinge væk fra landevejen.

Med op mod 137 kilometer i timen bragede han bagfra ind i den holdende bil, som blev kastet 64 meter fremad.

Inde i bilen sad en 41-årig kvinde og tre børn. Kvinden, hendes 9-årige søn og en 7-årig pige mistede livet i ulykken. Den 41-åriges datter på 7 år blev hårdt kvæstet.

Godt to måneder efter tragedien sidder den 24-årige mand på anklagebænken ved Retten i Herning.

Manden, der er fra Letland, er tiltalt for uagtsomt manddrab og for at have kørt både for hurtigt og med for meget alkohol i blodet.

En dommer og to domsmænd tager torsdag stilling til, hvad straffen mod ham skal være. Og selv om anklager ved Østjyllands Politi Iben Holm ikke vil fortælle om den præcise påstand om straf på forhånd, vil hun gå efter fængsel.

- Jeg kan sige så meget, at det er flere års fængsel, vi går efter.

- Det er en usædvanlig voldsom og tragisk sag. En svært tilskadekommen og tre døde har vi heldigvis sjældent i ét færdselsuheld. Så på den måde er det selvfølgelig en sag, som vil give en højere straf, end vi ofte ser, siger hun.

Uagtsomt manddrab i trafikken kan straffes med alt fra bøde til fængsel. Det kommer an på, hvordan bilisten har kørt.

Den 24-årige er tiltalt for at have kørt hensynsløst og at have været skyld i de tre menneskers død under særligt skærpende omstændigheder.

Det skyldes blandt andet, at han kørte med en promille på 1,46 den søndag formiddag, hvor ulykken skete. Derudover havde han ikke kørekort.

Hvis han bliver dømt, bliver han samtidig frakendt retten til at køre bil i en periode. I hans tilfælde vil det konkret betyde, at han ikke vil kunne tage kørekort i den pågældende periode.

De pårørende til de dræbte kræver erstatning for at have mistet deres kære.

Bistandsadvokaterne for de to familier ønsker dog ikke at oplyse, hvad kravet lyder på. Hverken de eller deres klienter har lyst til at udtale sig forud for retssagen.