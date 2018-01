Statens Serum Institut tror, at en oplysningskampagne har været med til at vende stemningen mod vaccine.

Den brede skepsis i befolkningen mod hpv-vaccinen er muligvis aftagende. I hvert fald er antallet af hpv-vaccinerede piger fra 2016 til 2017 steget voldsomt.

Det fremgår af nye tal fra Statens Serum Institut (SSI), skriver Berlingske.

Instituttet kæder selv udviklingen sammen med en oplysningskampagne, der er gennemført det seneste års tid, efter at blandt andet et kritisk TV-program fik tilslutningen til hpv-vaccinationsprogrammet til at styrtdykke.

- Det er meget positivt, at vi nu ser denne store stigning i tilslutningen til hpv-vaccinationsprogrammet.

- Det er udtryk for, at forældrene igen har opmærksomheden rettet på hovedformålet med vaccination nemlig at forebygge livmoderhalskræft hos deres døtre, siger afdelingslæge på SSI Palle Valentiner-Branth til Berlingske.

Ifølge opgørelsen fra SSI var der i 2017 i alt 30.974 piger, der begyndte på hpv-vaccinationsprogrammet mod 15.237 piger i 2016.

2017-tallet er også betydeligt højere end i årene forud for TV-programmet, hvor adskillige piger stod frem og berettede om alvorlige bivirkninger, de mente at kunne kæde sammen med hpv-vaccinen, skriver Berlingske.

Nyheden om den store tilslutning til hpv-vaccinen kommer samme dag, som at man i Politiken kan læse, at Sundhedsstyrelsen har besluttet at tilbyde gratis hpv -vacciner til bi- og homoseksuelle mænd i alderen 15 til 19 i løbet af 2018.

For mænd, der får en hpv -infektion, kan det i værste fald føre til analkræft. Og risikoen for at udvikle den sjældne kræftform er større hos homo- og biseksuelle mænd, end den er hos heteroseksuelle mænd.

De bi- og homoseksuelle mænd er derfor en særlig risikogruppe, lyder det fra Bolette Søborg, der er overlæge i Sundhedsstyrelsen.

- I det store billede er der forholdsvis få, som får analkræft. Men ud af den gruppe, der får diagnosen, er en stor del af dem mænd, der elsker mænd.

- De har en særlig høj risiko, og derfor er det så vigtigt at nå ud til dem, siger hun til Politiken.

Tal fra Kræftens Bekæmpelse viser, at cirka 40 mænd årligt får konstateret analkræft. For mænd, der dyrker sex med andre mænd, er risikoen for at få kræftsygdommen 30-40 gange større end hos heteroseksuelle mænd, der kun har sex med det modsatte køn.

Man har fra politisk side besluttet ikke at vaccinere alle drenge i Danmark.