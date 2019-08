Djøf: Godt at regeringen ændrer syn på øremærket barsel

Øremærket barsel skal være med til at undgå, at kvinder sakker bagud i forhold til mænd, mener Djøf Offentlig.

Det er glædeligt, at S-regeringen alligevel ikke vil søge dispensation fra det EU-direktiv, der øremærker to måneder af orloven efter en fødsel specifikt til fædre.

Det mener Sara Gundelach Vergo, der er formand for Djøf Offentlig, den største afdeling i fagforeningen Djøf.

- Det er den rigtige vej at gå, hvis man vil have mere ligestilling, at man sikrer, at mændene også tager noget af barslen, siger hun.

Onsdag aften meddelte ligestillingsminister Mogens Jensen (S) på Twitter, at regeringen alligevel ikke vil forsøge at gå imod EU-direktivet.

Lørdag fortalte han ellers til Politiken, at regeringen i stedet for at følge EU's retningslinjer ville gå efter at indføre en ordning, hvor fædre og mødre hver især som udgangspunkt får ret til 16 ugers orlov efter morens 14 ugers barselsorlov.

Det skulle være med en mulighed for at flytte ugerne, så de fordeles, som forældrene ønsker.

Dorte Sindbjerg Martinsen, der er professor ved Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet, har til fagbladet 3F sagt, at det vil blive meget svært for regeringen at få dispensation.

Kritikerne af øremærket barsel har peget på, at der er tale om tvang, når en del af barslen skal øremærkes.

- Det kan man også godt kalde det, fordi øremærkning eller tvang er vel to sider af samme sag, siger formand Sara Gundelach Vergo fra Djøf Offentlig.

- Men det er positivt, at man vil prøve at indføre nogle strukturer, der ændrer på noget kultur, der er så nagelfast, som det er i Danmark.

- I Danmark tager kvinder 90 procent af barslen, selv om mænd har mulighed for at tage noget af den. Det er et stort problem for ligestillingen.

- Kvinderne sakker bagud lønmæssigt, med pension, karriere og andre steder. Det skal vi have gjort noget ved, siger hun.

Formand for Dansk Magisterforening Camilla Gregersen er lettet over, at regeringen har droppet sin plan om at søge dispensation.

- Vi er slet ikke i mål med ligestillingen, og faktisk rykker ligestillingen sig ikke utrolig meget.

- Vi har både et meget kønsopdelt arbejdsmarked, og vi har stadig ulige løn, så der er rigtig meget at arbejde for, og der er øremærket orlov faktisk en hjørnesten i ligestillingsarbejdet, siger Camilla Gregersen.

Hun mener ikke, at der er tale om tvang ved øremærket barsel. Det er snarere "en styrket retsstilling for partneren til den gravide".

Erhvervsorganisationen Dansk Erhverv ærgrer sig over den nye udmelding fra regeringen.

- Dansk Erhverv mener, at spørgsmålet om øremærket barsel til fædre er et nationalt overenskomstanliggende, som løses bedst mellem arbejdsmarkedets parter.

- De danske familier er bedst til at afgøre, hvad der tjener familiens interesser i forhold til afvikling af en barselsperiode, herunder i forhold til familiens økonomi og andre hensyn, skriver organisation i en skriftlig kommentar.