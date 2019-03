Dj-kollega om Fatman: Han var nysgerrig og kærlig

Nysgerrig, rummelig og kærlig.

Det er de tre ord, som dj-kollegaen Dan Rachlin bruger til at beskrive Morten Lindberg - bedre kendt som Master Fatman.

Multikunstneren døde natten til tirsdag.

- Hele hans kærlighedskarma og gode vibrationer var ikke påtaget. Det var sådan, han var, siger Dan Rachlin.

- Nysgerrigheden viste han i mange forskellige sammenhænge i alt fra at springe ud i "Vild med dans" (TV2-program, red.) til at spille til store baller, hvor folk var i deres stiveste puds.

Første gang de to musikelskeres veje krydsedes var i 1990, hvor Morten Lindberg var gæst i Rachlins tv-show.

Fatman og Rachlin har aldrig haft et stærkt personligt bånd, men derimod et godt og stærkt professionelt forhold.

Igennem det lange bekendtskab har Rachlin oplevet en støtte fra Master Fatman også i perioder, hvor han ikke har været særlig eftertragtet.

- Det var ikke noget, "Tykmesteren" - som vi kaldte ham - lod sig mærke af. Han gik ikke op i, om man var moderne, siger Dan Rachlin.

På sociale medier er der flere, der hylder Morten Lindberg. En af dem er Mads Brügger, der er programchef på Radio24syv.

- Farvel Morten, min gode ven. Du er et af de sødeste, sjoveste og klogeste mennesker jeg nogensinde har mødt, skriver han.

Også Uffe Elbæk, der er politisk leder i Alternativet, har reageret.

- Åh nej. Åh nej. Åh nej altså. Det kærligste og vise menneske er her ikke mere. Master Fatman er her ikke mere. Morten er her ikke mere. Det er et kæmpe tab for os alle sammen, lyder det.