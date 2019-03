Dit hus er mindre tæt end du tror

Mange danskere tror, at deres hus er er i meget bedre stand, end det er. Det koster på varmeregningen og er skidt for samfundsmålet om at spare CO2 og energiforbrug.

I en rundspørge foretaget af YouGov for Dansk Byggeri mener kun otte procent af boligejerne, at deres hus er i energimæssig dårlig stand.

Det står i skærende kontrast til, at 34 procent af boligerne har energimærket E eller endnu dårligere. Dermed er huset typisk dårligt isoleret og energiregningen i den høje ende.

Det fremgår af Byggeriets Energianalyse 2019, der offentliggøres på en konference på Christiansborg tirsdag.

- Mange boligejere er ikke engang klar over, hvor meget de bruger på energi, eller hvordan deres hus er energimærket, siger Camilla Damsø Pedersen, energipolitisk chef i Dansk Byggeri.

Især parcelhusene fyrer for gråspurvene.

- Cirka 810.000 parcelhuse er bygget før 1980, før der kom energikrav. Så de har et forventet stort potentiale for varmebesparelser, siger hun.

Oplagte forbedringer er isolering af loft, udskiftning af vinduer, isolering af ydervægge og udskiftning af døre.

En rapport fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) påviste sidste år, at efterisolering kan give pengene tilbage to-tre gange.

Ifølge seniorforsker Jørgen Rose fra SBI er der både samfundsmæssige og privatøkonomiske besparelser at hente.

- Dertil kommer bedre indeklima og højere salgspris, siger han.

Dansk Byggeri mener derfor, det er forkert, når Energiaftalen 2018 afsatte 33 millioner kroner i 2019 forhold til tidligere 95 i snit til informationsstøtte.

Samtidig blev indsatsen til energirenoveringer beskåret til 500 millioner kroner om året mod tidligere 1,5 milliarder kroner.

- Nedskæringerne er ikke hensigtsmæssige, når så mange boligejere ikke ved, hvad stand deres bolig er i, eller hvad de kan gøre ved det, siger Camilla Damsø Pedersen.

- Jo mindre energi vi bruger, jo færre vindmøller og solcelleparker skal der jo sættes op.

- Så vi håber, at politikerne vil opprioritere området. Når økonomiske incitamenter får boligejerne til at rykke, er det brandærgerligt, at støtten er skåret ned.