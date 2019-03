Din alder, regionen du bor i og dit uddannelsesniveau betyder noget for dit fiskeindtag.

Det er nogle af resultaterne i en ny rapport, som forsknings- og formidlingsprojektet FiSK står bag.

- Det mest overraskende for mig er nok, at danskerne spiser så lidt, som rapporten viser, at de gør. Det viser, at det er et fåtal af danskerne, der lever op til Fødevarestyrelsens anbefalinger siger Lone Thybo Mouritsen, forskningsleder i Kattegatcentret.

Rapporten er baseret på svar fra flere end 7000 akvariegæster, som er indsamlet over 20 måneder på henholdsvis Kattegatcentret, Nordsøen Oceanarium, Fiskeri- og Søfartsmuseet og Den Blå Planet.

Her har gæsterne udfyldt et digitalt spørgeskema udformet af Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet.

Mindst fisk spises der blandt de 18-45-årige gæster. Færre end hver tiende, der har svaret, lever op til Fødevarestyrelsens anbefalinger.

Blandt de yngste børn på 1-11 år og de ældste voksne på over 55 år er der flest, der lever op til anbefalingerne.

Fødevarestyrelsen anbefaler at spise fisk til hovedret to gange om ugen og som pålæg flere gange om ugen. Gerne fed fisk som laks, makrel og sild. De indeholder nemlig flest omega-3-fedtsyrer, som blandt andet giver lavere blodtryk.

- Vi ved, at folk, der spiser fisk flere gange om ugen, har lavere risiko for hjerte-kar-sygdomme, end dem der spiser det sjældnere, siger Camilla Trab Damsgaard, lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet.

Midt- og vestjyderne er ifølge rapporten dem, der spiser mindst fisk, mens nordjyder og københavnerne ligger i top.

Udover regionale forskelle i danskernes fiskevaner, stiller rapporten skarpt på, at alder og uddannelse er vigtige faktorer for ens fiskespisning.

- Vi er alle sammen vilde med makrel i tomat som pålæg. Men hvis man ser på, hvad folk nyder at spise til aftensmad, er der forskelle, siger Lone Thybo Mouritsen.

Når man sætter faktorerne sammen, får man en række fiskespisertyper.

- Mange går måske rundt med fordomme om, hvad der bliver spist mest af i bestemte dele af landet, og hvem der spiser meget fisk, siger Camilla Trab Damsgaard.

De fordomme kan man så afprøve i forhold til undersøgelsens resultater.

Den typiske fiskefiletspiser er eksempelvis en 6-11-årig dreng fra Vestjylland.

Sushispisere er oftest 18-25-årige kvinder fra hovedstadsområdet, der har afsluttet grundskolen eller gymnasiet.

66-75-årige mænd fra Fyn med erhvervsfaglig eller kort videregående uddannelse er den typiske sildespiser.