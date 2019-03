Din elektriker kan komme fra Georgien

Mangel: Næsten hver andet jobopslag efter en VVS-montør endte uden en kvalificeret ansøger. I mere end hver tredje opslag efter en bygningsmaler stod arbejdsgiveren uden kompetente ansøgere. Også hver tredje opslag efter en faglært mekaniker blev lukket ned uden en eneste kvalificeret medarbejder.

Danmark er ved at løbe tør for faglært arbejdskraft ifølge en ny opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet, og den beretter om 70.300 forgæves rekrutteringer i februar. Dansk Industri advarede i avisen Danmark i går om, at velfærden er i fare, hvis vi ikke lemper adgangen til medarbejdere fra lande uden for EU, som kan understøtte væksten.

Faktisk har virksomhederne fået flere nye medarbejdere med flygtninge- og asylbaggrund end fra de jobordninger, som skal trække højtuddannet arbejdskraft til Danmark. 15.000 mod 12.000. De højtuddannede skaber til gengæld et overskud på to milliarder kroner til det danske samfund.

Men det er mere de faglærte end de højtuddannede, som bekymrer Dansk Industri, og løsningen er også her at finde uden for EU.

- Vi kunne blive meget bedre til at hente faglært arbejdskraft i eksempelvis Ukraine, Georgien og Hviderusland, hvor de faglige uddannelser i højere grad ligner vores end i mere fjerne lande, forklarer branchedirektør Steen Nielsen fra Dansk Industri.

I dag skal medarbejdere fra lande uden for EU dog være berettigede til en løn på 418.000 kroner eller mere, og en forudsætning for flere faglærte fra lande uden for EU er ifølge DI, at Folketinget bakker op om grænse på 350.000 kroner som foreslået regeringen.

- Beløbgrænsen er i dag beregnet på højtuddannede specialister, og vi ønsker en grænse på 325.000 kroner. Virksomhederne mangler i høj grad faglærte medarbejdere, og vi har sat beløbsgrænsen her, så virksomhederne kan hente faglærte smede og mekanikere uden det giver adgang til ufaglærte. Dem har vi enten selv eller i EU. Vi kan altså få den ene gruppe ind uden at åbne for den anden, argumenterer Steen Nielsen.

Han ønsker også en åbning for faglærte på positivlisten.

- I dag kun tæller folk med bachelor eller kandidatgrad, men der kunne lige så vel stå smed, elektriker og mekaniker efter min opfattelse. At udvide den vil være som at sænke beløbsgrænsen, siger Steen Nielsen.

Beløbsordningen har trukket 7000 medarbejdere - it-specialister og naturvidenskabelige medarbejdere - til Danmark på 10 år frem til 2018. Vi skal ifølge Steen Nielsen fra Dansk Industri tænke globalt og se til Indien, Kina og USA. Lodam Electronics i Sønderborg har på det seneste har ansat tre softwareingeniører fra Iran, en fra Ukraine og en fra Kina. og HR-chef Anne-Vibeke Madsen opfordrer politikerne til at gøre arbejdsgangen mere smidig for virksomhederne.

- Det er ikke bøvlet i dag, men arbejds- og opholdstilladelser må gerne blive lettere at få, så vi kan udbetale løn til de nye medarbejdere noget hurtigere. Det er nemmere med danskere og borgere fra EU, konstaterer Anne-Vibeke Madsen.