Kristendemokraterne

Kristendemokraterne mener, at Danmark skal satse på en bred ny grundforskning på energiområdet. Det kræver, at man investerer et engangsbeløb på fem milliarder kroner i ny energiforskning.

Endelig mener partiet, at vi i Danmark skal sikre, at omgivelserne ikke belastes med miljøfarlige stoffer. Det skal ske ved at mindske affaldsmængderne og ved at sikre genanvendelse af alle produkter.