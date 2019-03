Det ulmer i Venstres jyske bagland: Miljøpolitikken splitter

Miljø og landbrug: Der skete i skift i Venstre, da Esben Lunde med rødder i Ringkøbing og landbrugs-Venstre forlod Miljø- og Fødevareministeriet for at give plads til partiets lysende stjerne Jakob Ellemann-Jensen. Ellemann skar det ud i pap, da han under overdragelsen i 2018 sagde, at der er en grund til at "miljø-" står før "fødevare-" på ministeriets brevpapir.

Og mens Venstres kamp for at fyre landets regionspolitikere - blandt andet for at samle magten over sundhedsvæsenet i en ny, central styrelse i Aarhus - har skabt et åbent sår mellem baglandet vest for Storebælt og den politiske ledelse på Christiansborg, har den justerede linje i politikken på landbrugsområdet drysset salt i såret. I store dele af det jyske organisationsbagland føler Venstres fodsoldater, at deres parti også på miljø- og fødevarepolitikken overser de dele af landet, hvor de store venstreforeninger med de mange medlemmer bor, til fordel for en jagt på stemmer i byerne. Det viser en rundringning, avisen Danmark har lavet blandt en lang række kilder i det jyske Venstre.

- Jeg ved godt, at Venstre skal være grønlig i dag, men det er svært for mig at se på partiets landbrugspolitik i øjeblikket. Jeg har det ikke nemt med den. Trøsten er, at det trods alt er bedre, at det er Venstre, der fører den politik, som hvis det var Socialdemokratiet, siger Nis Fallesen, formand for Venstre i Haderslev, til avisen Danmark.

- Det er et stort tema på vores egn. Medlemmerne føler afmagt. Ministerens udtalelser var ikke ligefrem - nu skal jeg passe på, hvad jeg siger ... det virkede lidt arrogant. Hans måde at tackle sit ministerium på rammer hårdt, og det vil kunne ses, når vi skal til valg. Det er der ingen tvivl om. Det vil give manglende opbakning til Venstre. Måske ikke inde i Aarhus, hvor han selv er opstillet, men herude i den vestlige del af Jylland, hvor de mange partimedlemmer er. Vi mærker det på medlemmer, der ikke gentegner deres medlemsskab. Jeg håber, folk besinder sig, når de står i stemmeboksen, siger Tage Rækby, formand for Venstre i Lemvig.

- Vi havde et godt øje til Ellemann, fordi han har stået som et friskt pust i Venstre. Det har vi ikke længere. Jeg husker ikke, at splittelsen imellem land og by har været større i Venstre end nu, siger Tage Rækby.