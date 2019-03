Det rammer hårdt når uddannelser lukker

Det bliver svært at få folk til at slå sig ned i byområder med langt til en ungdomsuddannelse, siger eksperter. 60 uddannelser er truet af lukning frem mod 2030, og det kan ramme de svage unge, hvis de skal sidde halvanden time i en bus, advarer tænketank.

Fraflytning: 60 ungdomsuddannelser er i fare for at lukke i de kommende år, viser en analyse fra Danske Regioner. Det vil gøre ondt i de tyndt befolkede områder, hvor unge får halvanden times transport eller mere til deres uddannelse. Det mener Annette Aagaard Thuesen, der er landdistriktsforsker på Syddansk Universitet.

- Det bliver et mindre attraktivt lokalområde, hvis der bliver halvanden time til en ungdomsuddannelse. Mange af de områder, der vil blive ramt, har allerede mistet folkeskoler, og de har måske mistet et lokalt seminarium og nu ryger det så ned på næste niveau med gymnasierne og de andre ungdomsuddannelser. Det bliver sværere at få folk til at flytte til de områder, hvor der er lagt op til at unge skal transportere sig langt, når de skal i gang med en uddannelse, siger hun.

Annette Aagaard Thuesen peger også på, at unge i områder uden for de store byer ellers er er gode til at tage en ungdomsuddannelse. Det bliver sværere nu:

- Der kan ske det, at selve uddannelsesniveauet falder i et område, når det bliver sværere at tage en uddannelse. Det er ikke kun et lokalt problem, for det vil også betyde, at der bliver færre, der kan gå videre ind på de videregående uddannelser, siger Annette Aagaard Thuesen