Det nye Noma får to michelinstjerner

28 restauranter i Danmark inklusive Færøerne får tilsammen 35 michelinstjerner i guiden for de nordiske lande.

Restaurant Noma er tilbage i Michelinguiden for de nordiske lande med to stjerner efter sin genåbning i nye lokaler og med et nyt koncept.

Det står klart mandag aften, hvor den nyeste udgave af den gastronomiske guide præsenteres i Aarhus.

I alt 28 restauranter i Danmark inklusive Færøerne får tilsammen 35 michelinstjerner i guiden, hvilket er en fremgang på to spisesteder og fire stjerner i forhold til den seneste udgave.

Ny på gourmetstjernehimlen er restaurant Alouette på Islands Brygge i København, ligesom restaurant Koks på Færøerne er gået fra en til to stjerner.

Samtidig bevarer Henne Kirkeby Kro samt AOC og Kadeau i København alle deres to stjerner i Michelinguiden, og Geranium i København bevarer sine tre stjerner, der ifølge guidens definition er en rejse værd.

Alle de danske restauranter, der havde en stjerne i forvejen, har formået at holde niveauet og bevare deres stjernestatus.

Det gælder også Restaurant Frederikshøj i Aarhus. Dermed får stjernekokken Wassim Hallal ikke sin stjerne nummer to, som kendere ellers har gættet på.