Designskolen sender alle ansatte og elever hjem efter stort virusudbrud

Ansatte og studerende på Designskolen i Kolding er så ramt af mavevirus i disse dage, at skolens ledelse onsdag besluttede at sende dem alle hjem med øjeblikkelig virkning. Skolen genåbner først mandag.

Virus: Designskolen i Kolding står ganske tom hen i disse dage.

Tirsdag og onsdag var så mange ansatte og studerende sygemeldt af noget, der formentlig er en meget smitsom mavevirus, at skolens ledelse ved middagstid i går besluttede at lukke skolen med øjeblikkelig virkning.

Dermed blev alle studerende og medarbejdere sendt hjem med øjeblikkelig virkning, og beskeden fra ledelsen er klar: Ingen må komme tilbage før mandag morgen.

Hjemsendelsen rammer op mod 350 personer og kunne have været endnu højere, hvis en del af skolens studerende ikke lige nu havde været ude i praktik.

Skolens rektor, Elsebeth Gerner Nielsen, oplyser, at et stort antal ansatte og elever døjer med blandt andet opkast, kvalme og hovedpine, men at man ikke ved præcist, hvilken virus der er tale om, da det ikke er undersøgt. Hvor mange der er eller har været ramt af sygdom på skolen, ved hun heller ikke. Men det er et stort antal.

En af hendes medarbejdere kontaktede forinden beslutningen om at sende alle hjem embedslægen, der henviste vedkommende videre til Kolding Kommunes sundhedstjeneste, oplyser Elsebeth Gerner Nielsen. Her fik man rådgivning, blandt andet om at en løsning kunne være at lukke skolen ned i nogle dage.

- Vi ved, at hvis vi lader skolen stå tom i nogle dage, bliver de vira, der er her, formentlig slået ihjel, siger Elsebeth Gerner Nielsen, der kalder lukningen "det eneste fornuftige at gøre".

Hun understreger dog, at det også er et stort skridt at tage for skolen at lukke skolen helt ned. Nogle elever mister undervisning, mens andre går glip af en eksamen.

- Det er voldsomt at tage to dage ud, men når vi kommer tilbage, ser vi på, hvordan vi løser det, hvis der har været problemer med eksamener eller lignende, siger Elsebeth Gerner Nielsen.

Hun oplyser, at der ikke er noget, der tyder på, at mad eller drikke fra skolens kantine er årsag til de dårlige maver hos folk.

- Nogle syge spiste i kantinen i går (tirsdag, red.). Andre har ikke, fortæller hun.