Derfor skal du bo i et træhus

1 Et godt indeklima

Træhuse har et godt indeklima, og det er rare at opholde sig i. Arkitekt Steffan Iwersen har bygget et træhus af krydslaminerede elementer fra Østrig til sig selv i Brønshøj, og væggene opsuger fugt og afgiver den igen, så tøj tørrer hurtigt indendøre. Andre mener, at træ giver en god akustik i et hus - det opsuger en del af lyden. Men træ kan også give udfordringer i etagehuse. Kilde: Træ.dk