Den virk'li sjove går til musicalen

Der er roller, som hænger ved. Også selv om de ligger mange år tilbage, og selv om nye med tiden er kommet til.

Ditte Gråbøl er for mange synonym med tv-satireprogrammet fra 1990'erne "Den gode, den onde og den virk'li sjove".

Den hostende læserbrevsskribent, der vrissede "Jeg synes, det er for dårligt", gav hende et folkeligt gennembrud. Sætningen blev ligefrem en talemåde.

Ditte Gråbøl, der fylder 60 år den 22. juni, er dog andet end satire.

Senest har hun sammen med blandt andre Silas Holst og Robert Hansen medvirket i musicalen "Flashdance" i Musikhuset i Aarhus. Fra 5. juli sættes forestillingen op på Operaen i København.

Skuespillerkarrieren begyndte i 1975 på Bådteatret i København med forestillingen "Så til Søs", hvorefter hun blev optaget på Skuespillerskolen ved Aarhus Teater.

Som færdiguddannet var hun i en årrække fast tilknyttet Det Kongelige Teater, ligesom hun har været engageret på Aalborg Teater.

Dertil har hun medvirket i en række revyer, blandt andet Cirkusrevyen og i 2014 i Nykøbing F. Revyen, hvor hun fik stor ros for sin rolle som "sur og gammel mokke". Det år satte revyen rekord i solgte billetter.

Også mange danske film har haft hende på rollelisten. "En kort en lang", "Lykkevej", "Oh Happy Day", "Lotto" og "Fidibus" for at nævne nogle.

På tv er det foruden det satiriske blevet til roller i DR-serierne "Krøniken", "Ørnen" og "Livvagterne".

Senest spillede hun Tove Ditlevsen i serien "Øgendal og de store forfattere".

Ditte Gråbøl har siden 2002 været gift med cand.scient. Freddy Christensen. Sit efternavn deler hun med eksmanden, filminstruktør Niels Gråbøl, og sin tidligere svigerinde skuespilleren Sofie Gråbøl.