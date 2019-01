Ikke siden 1988 har en togulykke kostet så mange menneskeliv i Danmark, som da seks mennesker onsdag morgen omkom på Storebæltsbroen, efter at et lyntog kolliderede med dele fra et godstog. 16 passagerer blev kvæstet - heraf 14 let og to moderat. De kvæstede blev onsdag alle meldt uden for livsfare.