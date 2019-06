Den usexede publikumsmagnet og Trump-revser

Instruktører har kaldt hende både grim og usexet.

Hendes lands siddende præsident har fornærmet kaldt hende overvurderet.

Men i fire årtier har hun henrykt anmeldere og publikum i en sådan grad, at hun i dag - uden sammenligning - er den skuespiller, der er blevet nomineret til flest oscarstatuetter

Meryl Streep, der 22. juni fylder 70 år, er på mange måder en kvinde, der gennem sin karriere har delt vandene.

Hun blev født i New Jersey og fik af sine forældre fornavnene Mary Louise.

Faren fandt dog på kælenavnet "Meryl", og det blev hængende for den blonde pige, der kun sporadisk flirtede med skuespillet op gennem high school og college, før hun tog den skelsættende beslutning om at studere på Yale School of Drama.

Det store gennembrud fik Meryl Streep i 1979, da hun spillede sammen med Robert De Niro, Christopher Walken og sin daværende kæreste John Cazale i Vietnamkrigs-klassikeren "The Deer Hunter".

Birollen som "Linda" indbragte hende en oscarnominering, og året efter løb hun med statuetten for bedste kvindelige birolle som "Joanna Kramer" i skilsmissedramaet "Kramer mod Kramer".

Siden da har hun høstet anerkendelse i en stribe store dramaer, som også tæller rollen som Karen Blixen i storfilmen "Mit Afrika" fra 1985.

Som Blixen rakte præstationen "kun" til en oscarnominering, men to gange - ud over birollestatuetten for "Joanna Kramer" - har Meryl Streep triumferet som Oscarvinder.

Første gang i 1982 for bedste kvindelige hovedrolle i filmen "Sophies Valg" og anden gang som den britiske premierminister Margaret Thatcher i "Jernladyen" fra 2011.

At hun ved siden af sit skuespil også er en stærk kvinde med sine meningers mod, understregede hun blandt andet ved Golden Globe-showet i 2017.

Her gik hun i sin tale i rette med den nyvalgte præsident, Donald Trump, hvis "bøllemetoder", hun sagde, "begravede kroge" i hendes hjerte.

Det var ved denne lejlighed, at Donald Trump skyndte sig at kalde hende "en af de mest overvurderede skuespillerinder i Hollywood".

Meryl Streep har siden 1978 været gift med skulptøren Don Gummer. Parret har fire børn.