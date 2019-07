Den unge udbryder fra Thyregod blev partiformand

Snart 25 år er der gået, siden Pia Kjærsgaard og tre andre udbrydere fra Fremskridtspartiet stiftede Dansk Folkeparti.

Og selv om den navnkundige, nordjyske fremskridtsmand Kristen Poulsgaard spåede den dengang 26-årige Kristian Thulesen Dahl en meget kort karriere i politik, så sidder sidstnævnte stadig i Folketinget.

Den unge cand.merc.jur. med det spæde overskæg er tilmed blevet formand for sit parti, og tirsdag den 30. juli fylder han 50 år.

Han er en markant skikkelse i dansk politik, og på Christiansborg er han kendt for at være en velforberedt forhandler, som dog har haft en vane med at komme for sent til møder.

Sidstnævnte bedyrer han dog selv, at han forsøger at lægge fra sig.

- I lange perioder har jeg haft svært ved at sige nej til ting, jeg blev spurgt om, og det er så gået ud over logistikken.

- Men jeg er blevet bedre til at disponere min tid og min dag. På den måde er det godt at blive ældre og mere erfaren, siger fødselaren.

På samme vis er der også sket noget med de mange sagsmapper, han altid har båret rundt på, og de mange gule post it-sedler, der sidder på papirerne.

- Min seneste grundlovstale og min partiledertale på Folkemødet på Bornholm blev begge skrevet på farten på min iPad og holdt, uden at jeg havde et stykke papir at støtte mig til. Så jeg prøver da at følge med tiden, griner fødselaren.

Kristian Thulesen Dahl har både oplevet stor fremgang og markant tilbagegang for partiet, siden han tog over som formand efter Pia Kjærsgaard i 2012.

Ved folketingsvalget i 2015 voksede partiet fra 12,3 til 21,2 procent af stemmerne. Til gengæld blev det til en fæl mavelanding ved valget i juni, hvor partiet blot fik 8,7 procent.

Derfor går Thulesen Dahl i disse uger og spekulerer over, hvordan det nu skal gå videre. Og den slags tanker næres bedst på den lokale genbrugsplads i Give nær hjembyen Thyregod.

- Det er rart at få ryddet ud derhjemme og tage af sted med en fuld trailer, få rørt sig fysisk og få tankerne i andre baner.

- Og så får jeg samtidig en snak med nogle af de folk fra mit lokalområde, som jeg ikke ser, når jeg er i København.

- Det er også en måde at få et rygstød på, når det nogle gange er lidt svært, siger Thulesen Dahl.

Han gør i det hele taget en stor dyd ud af at være i vater med sin hjemegn og har trods snart 25 år i Folketinget fortsat bopæl i det jyske.

- Jeg bor her jo, fordi det er her, jeg har haft min opvækst, og hvor mine venner fra tiden før politik også bor.

- Men fordi man tit ser tingene derfra, hvor man er, så former det mig da også politisk, at jeg bor i Thyregod.

- Det giver noget respekt fra de andre dele af landet, hvor man kæmper den samme kamp for at få Danmark i balance, tror jeg. Men det bliver også italesat nedladende af andre, der bor i København eller andre større byer, siger Kristian Thulesen Dahl.

På grund af sommerferien bliver den runde dag markeret under private former med nære venner og familien, der foruden hustruen Berit også tæller børnene Gustav, Laurids og Mette.

Senere på året holder partiet reception for Thulesen Dahl, der også kan fejre 25-års jubilæum i Folketinget til den tid.