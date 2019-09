Den stille Danfoss-arving

Som søn af Mads Clausen, Danfoss' stifter, var det måske oplagt, at Peter Mads Clausen skulle blive en del af kæmpekoncernen fra Als.

Alligevel ventede han, til han var i 30'erne, med at tage job i virksomheden. Men derfra gik det stærkt for den maskiningeniøruddannede alsing. Han blev blandt andet leder af den hurtigtvoksende afdeling for vandhydraulik.

Og siden 1999 har Peter Mads Clausen, der fredag den 6. september fylder 70 år, været formand for Bitten & Mads Clausens Fond, der har kontrol over Danfoss.

Mens storebror Jørgen Mads Clausen har været administrerende direktør i familievirksomheden og fortsat tegner den udadtil som bestyrelsesformand, har Peter Mads Clausen haft en mere tilbagetrukket rolle.

Blandt andet har han haft tid til at koncentrere sig om sin "hobby": at stifte, investere i og udvikle en række mindre virksomheder.

Bitten & Mads Clausens Fond har en egenkapital på 22 milliarder kroner og står for enorme uddelinger og investeringer, ikke mindst i Sønderborg og omegn.

Her har Peter Mads Clausen og fonden arbejdet for at holde liv i en del af Danmark, der ellers har været truet af fraflytning og stilstand.

Men det er ikke ofte, formanden optræder i medierne.

- Jeg har ikke behov for at vise mig frem. Sådan fungerer jeg ikke, forklarede Peter Mads Clausen tidligere i år i et sjældent interview med Børsen.

Det skete blandt andet i forbindelse med åbningen af hotellet Alsik på Sønderborg Havn i maj. Endnu et storstilet projekt fra fonden med øje for at gøre byen og regionen attraktiv for turister og erhverv.

Og det er også her, Peter Mads Clausen selv fejrer fredagens runde fødselsdag sammen med familie, venner og forretningsforbindelser. I et af symbolerne på Clausen-klanens succes gennem snart 100 år.