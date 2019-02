Den skyldige rydder bordet for Robert-priser

Filmen "Den skyldige" vandt søndag aften prisen for årets danske spillefilm ved uddelingen af Robert Prisen 2019.

Men det var langt fra den eneste pris, holdet bag thrilleren kunne hente på scenen i Tivoli Hotel- og Kongrescenter, hvor uddelingen fandt sted. "Den skyldige" blev nemlig aftenens helt store vinder med hele syv priser.

Filmen var nomineret til ni priser ved søndagens prisuddeling, der anses som det danske svar på den amerikanske filmpris Oscar.

"Den skyldige" er instrueret af svenske Gustav Möller, der er uddannet fra Den Danske Filmskole i 2015. Han kunne også glæde sig over prisen for årets instruktør for filmen, der er hans spillefilmsdebut.

I filmen følger man politibetjenten Asger Holm, der har vagt på alarmcentralen og besvarer et opkald fra en kidnappet kvinde. Filmen har gjort sig særligt bemærket ved at foregå på en enkelt location.

Filmen fik også prisen for årets originale manuskript, årets sounddesigner og årets klipper, og samtidig kunne skuespillerinden Jessica Dinnage lade sig belønne med prisen for årets kvindelige birolle, selv om hun slet ikke optræder fysisk i filmen.

Hun spiller rollen som den kidnappede kvinde, og hun har således kun replikker men ingen scener i filmen.

Jakob Cedergren fik desuden prisen for årets mandlige hovedrolle i filmen.

Årets kvindelige hovedrolle kunne Katrine Greis-Rosenthal hente på scenen for sin rolle som Jakobe i "Lykke-Per".

Bille Augusts filmatisering af Henrik Pontoppidans roman var nomineret til hele 16 priser, men måtte nøjes med tre. Ud over prisen for årets kvindelige hovedrolle fik filmen også prisen for årets kostumier og scenograf.

Anders Matthesens "Ternet Ninja", der på lidt over en måned har solgt knap 720.000 billetter i biografen, blev også hyldet ved prisfesten. Ud over statuetten for årets børne- og ungdomsfilm, kunne holdet bag filmen også glæde sig over prisen for årets originale sang for "Skubber det sne" og årets adapterede manuskript.