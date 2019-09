Den jyske fyr med ambitioner om Hollywood

Han blev oprindelig uddannet tømrer. Det var ikke af lyst, men fordi alle andre fik en uddannelse. Han ville meget hellere være filmstjerne.

Og det er Thomas Ernst blevet nu. Søndag den 15. september fylder han 30 år.

Det helt store gennembrud kom med hovedrollen som Jonas i Niels Malmros' film "Kærestesorger" fra 2009. Rollen førte til, at han blev nomineret til både en Robert for "Årets mandelige hovedrolle" og en Zulu Award for "Årets danske skuespiller".

Efterfølgende er det blevet til roller i flere store danske film og tv-serier. Blandt andet "Hvidsten Gruppen", "Tarok", "Delfinen" og "Sorg og glæde".

Selv om hans opvækst i den jyske by Vejen har gjort ham ydmyg, så har han altid haft store drømme.

I 2017 rejste han over Atlanten til Los Angeles for at jagte drømmen om en international filmkarriere i Hollywood.

Inden turen gik dertil, havde han et par stop på vejen.

Første stop var på musik- og dramaskolen Legoland Show Academy i Billund fra 2001 til 2005.

Han gjorde efterfølgende stop på skuespilakademierne William Esper Studio i New York i 2012 og The Theater Work Center på Bali i 2016.

Det er også blevet til deltagelse i MGP i 2003 og 2004. I 2013 dansede han sig til en syvendeplads i "Vild med dans".

Derudover har han også indspillet sin egen rap-musik med produceren Chief 1. Og udgivet en podcast ved navn "En vaskeægte Hollywood historie".

I 2018 fik han instruktørdebut med kortfilmen "Simon G.H.". Han vandt Publikum Prisen ved Ekko Shortlist Awards for filmen.

Men nu har Thomas Ernst fuld fokus på sin internationale karriere. Udover at gå til fem-seks castinger på filmroller om dagen, så laver han også kortfilm, reklamefilm, musikvideoer og modeljob.