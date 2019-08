Den folkelige polsk-svenske discounttiger

Lennart Bent Lajboschitz blev milliardær på sine Tiger-forretninger, som han solgte for blandt andet at lave folkehus i en kirke. Den 13. august fylder han 60.

Det er de færreste forundt at kunne opgøre sin formue i milliarder, og endnu færre kan takke både en afrikansk planteæder og et asiatisk rovdyr for sin økonomiske succes.

Den kan Lennart Bent Lajboschitz, der tirsdag den 13. august fylder 60 år.

Lajboschitz er bedst kendt som grundlæggeren af Tiger-butikkerne, der i dag har spredt sig til det meste af verden under navnet Flying Tiger Copenhagen.

Hvad færre nok ved er, at den massive succes er grundlagt i en beskeden butik med navnet Zebra på Islands Brygge i København.

Her fandt Lennart Lajboschitz og hustruen Suzanne en sommer i slutningen af 1980'erne på at sælge alt i butikken til en enhedspris på ti kroner.

Og selv om nogle af varerne faktisk tidligere havde været billigere, blev det så stor en succes, at den driftige søn af en polsk mand og en svensk kvinde valgte at åbne flere butikker med ti-kroners-konceptet.

De blev i 1995 omdøbt til Tiger, fordi navnet spillede bedre sammen med prisen på varerne.

Frem mod årtusindskiftet voksede kæden sig stor, og i 2001 åbnede Lajboschitz sin første udenlandske butik i Islands hovedstad, Reykjavik.

Siden har lavpriskæden etableret sig med næsten 1000 butikker fordelt over 30 lande. Heraf ikke færre end 255 i Italien og Spanien.

Selv har Lennart Lajboschitz delvist forladt den skude, han satte i søen.

I 2012 solgte han kæden til kapitalfonden EQT for 1,5 milliarder kroner.

Han beholdt dog en del af aktierne og blev i ledelsen frem til 2015.

Dette år startede han imidlertid også sit næste store projekt op, da han for godt 10 millioner kroner købte Absalon Kirke på Vesterbro.

Kirken omdannede han til et tilløbsstykke af et folkehus, hvor borgere fra det meste af København dagligt kommer for at bruge stedets faciliteter eller for at deltage i den økonomisk overkommelige fællesspisning.