Tilbage i 1960'erne toppede en gruppe unge sangerinder de amerikanske hitlister.

Navnet var The Supremes, og i forgrunden stod Diana Ross. Hun skulle siden blive en af de største inden for soulmusikken.

Den 26. marts fylder den amerikanske sangerinde 75 år.

Diana Ross var kun 15 år, da hun blev en del af pigegruppen The Primettes i hjembyen Detroit. Gruppen ændrede snart navn til The Supremes og fik kontrakt med pladeselskabet Motown.

"Where Did Our Love Go" og "Stop! In the Name of Love" er blandt de hits, The Supremes fik berømmelse med, før Diana Ross i 1970 brød med bandet, og det gik i opløsning.

Årsagen var især skærmydsler med gruppemedlemmet Florence Ballard, der var jaloux på Diana Ross' succes. Hun var ikke alene den mest populære blandt bandets fans, men også Motown-direktør Berry Gordys kæledægge. De dannede i en periode par og fik datteren Rhonda.

Siden har Diana Ross været gift to gange, senest med den norske rigmand og skibsreder Arne Næss, som døde i en bjergbestigningsulykke fire år efter parrets skilsmisse i 2000.

Efter årene med The Supremes fulgte en solokarriere med over 20 albummer, der genremæssigt spænder fra soulpop til poprock.

Repertoiret voksede med jazzindspilninger samt et operaalbum, hvor hun sang sammen med Plácido Domingo og José Carreras.

I det hele taget er nogle af Diana Ross' største succeser sket i samarbejde med store navne som Lionel Richie og Rod Stewart.

Et særligt forhold havde hun til Michael Jackson, som i flere interviews koketterede med, at han ville giftes med hende. Da Diana Ross blev gift første gang, nægtede han ligefrem at møde op.

Ud over sin musikalske succes har Diana Ross haft enkelte filmroller, først og fremmest i musikfilm.

I 1972 spillede hun hovedrollen i "Lady Sings the Blues", som var baseret på jazzlegenden Billie Holidays selvbiografi.

Diana Ross blev nomineret til en Oscar i kategorien bedste kvindelige hovedrolle, men fik ikke prisen.