Den danske frihedskæmper Lis Mellemgaard er død

Den danske øjenlæge Lis Mellemgaard, der er kendt for sin tid i modstandsbevægelsen Holger Danske under den tyske besættelse, er død.

Det oplyser familien i en dødsannonce på hjemmesiden afdøde.dk.

Lis Mellemgaard døde den 5. juli og blev 95 år.

Hun var født i København og blev uddannet læge fra Københavns Universitet i 1952, skriver Kristeligt Dagblad i en nekrolog.

Hun videreuddannede sig efterfølgende til speciallæge i øjensygdomme, og fra 1970 havde hun praksis i Hillerød.

Hun var gift med overlæge Kresten Mellemgaard, som døde i 2007. Sammen fik de to børn.

Lis Mellemgaard gik i 1930'erne ind i den grundtvigiansk-inspirerede politiske bevægelse Dansk Samling.

Bevægelsen blev efter den tyske besættelse i 1940 også en af de måder, hvorpå man kunne komme i forbindelse med modstandsbevægelsen.

Som medlem af modstandsgruppen Holger Danske arbejdede Lis Mellemgaard på et illegalt trykkeri. Og i krigens sidste periode bevægede hun sig ind på mere farlige områder.

Det har Information tidligere skrevet i en artikel om Holger Danske-gruppen.

Blandt andet begyndte hun at beskæftige sig med at skygge stikkere eller begå indbrud i mistænktes lejligheder for at skaffe beviser for, at de virkelig var stikkere.

I de sidste måneder af krigen blev mange modstandsfolk henrettet eller dræbt af tyskerne. Herunder syv fra den gruppe, som Lis Mellemgaard tilhørte, der blev anholdt i februar 1945.

Hun undgik selv at blive anholdt, fordi hun var syg med en streptokokinfektion og derfor ikke opholdt sig i den bygning i Skindergade, hvor gruppen holdt til.

Lis Mellemgaard udgav i 1998 en erindringsbog under titlen "Pige i modstandskampen".

Hun er blevet tildelt flere hædersbeviser. Herunder Dronning Ingrids Mindemedalje, en livsvarig tildeling af Frihedsfondens Hædersgave og Gudmond Schacks Mindelegat. Det skriver Kristeligt Dagblad.