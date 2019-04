I forbindelse med den nylige udgivelse af bogen "Schlüters politiske testamente" har De Radikales tidligere formand Marianne Jelved beskrevet hovedpersonen med følgende ord:

- Poul Schlüter var den bedste statsminister på det rette tidspunkt i vores historie.

Det er noget af et skudsmål at få. Men det var ikke uden grund, at Schlüter stod i spidsen for regeringen i 11 år og fire perioder - den længst siddende statsminister siden Anden Verdenskrig.

Onsdag 3. april fylder han 90 år.

Han formåede i sin tid som politiker både at få styr på sit parti og på sit lands økonomi.

Da han blev formand for Det Konservative Folkepartis folketingsgruppe i 1974, var partiet svækket efter et længere magtopgør, og det var op til Schlüter at forsøge at samle partiet igen.

Det gjorde han med succes i opposition til skiftende regeringer under Anker Jørgensens ledelse.

Med sit medietække og sin resultatsøgende kurs - under mottoet "Borgerlige stemmer, der arbejder" - lykkedes det at gøre De Konservative til det største borgerlige parti i Folketinget.

Og da Anker Jørgensen måtte slippe tøjlerne i 1982, var Schlüter den oplagte afløser som statsminister.

Hans borgerlige firkløverregering gennemførte en række økonomiske stramninger, herunder kartoffelkuren og påskepakken.

De var medvirkende til at få dansk økonomi på så god kurs, at Schlüter på sit partis repræsentantskabsmøde i april 1986 kunne konstatere, at det gik "ufatteligt godt".

Et minus på 80 milliarder kroner på statsfinanserne var vendt til et plus, ledigheden var på sit laveste niveau i fem år, og over 150.000 flere var kommet i arbejde.

Men i januar 1993 sluttede Schlüter-æraen, og det var ikke kun statsministerens skyld.

Hans partifælle Erik Ninn-Hansen havde i sin tid som justitsminister givet ordre til, at man skulle stoppe sagsbehandlingen af familiesammenføringer med tamilske flygtninge.

Efter tre års undersøgelser fremlagde højesteretsdommer Mogens Hornslet sin 6000 sider lange Tamil-rapport, hvor han konkluderede, at Ninn-Hansen havde handlet ulovligt. Der var også kritik af Schlüter, som samme dag valgte at træde tilbage.

Det Konservative Folkeparti har aldrig siden genvundet samme styrke som under Schlüter.

Han formåede at hente 23,4 procent af stemmerne ved valget i 1984, mens partiet ved det seneste valg kun fik 3,4 procent.

Selv om Poul Schlüter ikke længere er så godt gående som tidligere, så fejler hovedet intet.

Det fik tv-seerne også bevis for, da DR for halvandet år siden samlede de fem seneste statsministre på Marienborg og over fire udsendelser lod dem diskutere dansk politik.

Her demonstrerede Schlüter med sine skarpe replikker, at hans vid og humor i høj grad er intakt.

I forbindelse med den runde dag og udgivelsen af bogen har han dog bebudet, at der ikke bliver flere af den slags offentlige optrædener fremover.