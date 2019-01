Den Gamle Lillebæltsbro lukkes for biler i 35 uger

Den Gamle Lillebæltsbro ventes først åbnet for biltrafik til oktober, oplyser Vejdirektoratet.

Et større renoveringsprojekt betyder, at Den Gamle Lillebæltsbro vil være lukket for biltrafik i 35 uger.

Det oplyser Vejdirektoratet på sin hjemmeside.

Afspærringen træder i kraft tirsdag 29. januar klokken 20.

- Vi ved godt, at spærringen på 35 uger er lang tid, og vi er klar over de samfundsmæssige gener for trafikanter, naboer og erhvervsliv, mens broen er spærret. Det beklager vi, siger projektleder Janie Winther Ipsen i en pressemeddelelse.

Oprindelig skulle broen kun have været spærret i 20 uger.

Men en strømulykke på broen og manglende mulighed for støjende natarbejde i 2018 gjorde, at kun cirka halvdelen af det planlagte arbejde for 2018 blev nået.

På et tidspunkt frygtede Vejdirektoratet, at der skulle sættes 40 uger af.

- Desværre har det ikke været muligt at afkorte perioden yderligere, da det er meget kompliceret og tidskrævende arbejde, vi skal udføre, siger Janie Winther Ipsen.

Renoveringen omfatter et arbejde med udskiftning af kantbjælke og brodækket.

Fællesstien for gående og cyklister bliver som udgangspunkt ikke berørt. Der kan dog forekomme enkelte dage, hvor fællesstien er lukket af hensyn til arbejdet på broen.

Den Gamle Lillebæltsbro er i modsætning til den nye ikke en motorvej. På Fyn-siden er den direkte forbundet med Middelfart, mens den nye bro styrer trafikken nord om byen.