Demonstranter vil gå på gaden for pressede menneskerettigheder

Menneskerettighederne er under pres, mener NGO. Mindst 5000 tilkendegiver, at de vil deltage i demonstration.

På 70-året for FN's menneskerettighedserklæring vil demonstranter i København og Aarhus gå på gaden for erklæringen - og imod blandt andet et såkaldt udrejsecenter på øen Lindholm.

I alt 5700 har på Facebook trykket "deltager" til demonstrationen "Nu er det nok! Hold fast i menneskerettighederne, Danmark". Det viser Facebooks tal søndag aften. Knap 20.000 er interesserede i at deltage.

Demonstrationen finder sted mandag klokken 16.30 på Rådhuspladsen i København.

Den er arrangeret af i alt ni organisationer heriblandt Mellemfolkeligt Samvirke.

- Vi vil markere 70-året for menneskerettighedserklæringen. Men vi vil også markere, at den glidebane væk fra menneskerettigheder, som vi ser i dansk politik, må stoppe, siger generalsekretær for Mellemfolkeligt Samvirke Tim Whyte.

Han fortæller, at demonstrationen til dels skyldes den finanslovsaftale, som regeringen og Dansk Folkeparti præsenterede i slutningen af november.

- Vi har en regering, som åbent melder ud i forbindelse med en ny finanslov, at man regner med, at den kan udfordres ved domstole for brud på menneskerettighederne. Det er simpelthen uacceptabelt, siger Tim Whyte.

Whyte påpeger, at det ikke er længe siden, at Danmark blev valgt ind i FN's Menneskerettighedsråd.

I forbindelse med præsentationen af finansloven erklærede finansminister Kristian Jensen (V) sig klar til at løbe en såkaldt procesrisiko.

Det vil sige en risiko for, at nogle af tiltagene vil blive underkendt i en mulig sag ved Den Europæiske Menneskeretsdomstol.

FN har meldt ud, at man er bekymret over de danske planer om at samle udvisningsdømte kriminelle udlændinge på øen Lindholm.

Og netop udrejseøen er et af de tiltag, som får Tim Whyte til at erklære sig bekymret for menneskerettigheder i Danmark.

- Danmark har i snart 70 år støttet op om menneskerettighederne, og det har været en integreret del af vores udenrigspolitik næsten lige så længe, siger han.

- Det har en særlig værdi for alle lande at acceptere, at alle mennesker har nogle grundlæggende rettigheder, uanset hvor de kommer fra, og hvordan de ser ud.

Også i Aarhus har Mellemfolkeligt Samvirke kaldt til demonstration. Ifølge Tim Whyte finder lignende demonstrationer sted i flere andre danske byer.