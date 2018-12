Aktivister går på gaden i landets fire største byer for at lægge pres på forhandlere ved COP24-møde i Polen.

Mens repræsentanter for alverdens regeringer forhandler klimastrategier på COP24-møde i Polen, er der lørdag eftermiddag kaldt til demonstrationer i 150 byer verden over.

Også i København, Aarhus, Aalborg og Odense går klimaaktivister på gaden lørdag eftermiddag klokken 16 som led i en global aktion kaldet "Klimaalarm".

- Vi ringer vores cykelklokker som alarmklokker, mens vi går ruten fra Israels Plads og ned til Vor Frue Kirke i samlet flok, siger Andreas Engholm, der er medarrangør af demonstrationen i København.

Det røde lys fra cyklernes baglygter indgår også i aktionen, som skal lægge pres på forhandlerne i Polen.

Demonstrationen er arrangeret af Folkets Klimamarch, Den Grønne Studenterbevægelse, Bedsteforældrenes Klimaaktion og KlimaForældrene.

- Det er ikke noget elitært over os. Det er helt almindelige danskere - forældre, bedsteforældre og studerende - som bare gerne vil give udtryk for, hvad vi føler og tænker om klimaet, siger Andreas Engholm.

I Katowice i Polen forhandles der i disse dage om en aftale, der skal sætte handling bag ordene om at holde den globale temperaturstigning på maksimalt 1,5 grader.

Men aktionen med cykellygter og ringeklokker vil næppe gøre det store indtryk, erkender Andreas Engholm.

- Vi har haft Folkets Klimamarch i København med 15.000 deltagere. Der har været klimastrejke i seks byer, hvor skole- og gymnasieelever har strejket. Jeg tvivler desværre på, det råber politikerne op.

- Men det viser os, der arrangerer, hvor mange vi er, og at vi kan gøre noget sammen. De samtaler og den energi, der kommer ud af at gå mange sammen, er noget, man kan bruge til at arbejde videre på, siger Andreas Engholm.

Han har selv skåret ned på CO2-udledningen ved at skære drastisk ned på indtaget af kød. Når Andreas Engholm skal have nyt tøj, går han i genbrugsbutikker, og transport sker med cyklen eller offentlige transportmidler.

Det haster med at gøre noget for klimaet, lød det fra forskere, da COP24-mødet åbnede i den forgangne uge.

Fra 2014 til 2016 så det ud til, at verden omsider var ved at have knækket CO2-kurven med årlige vækstrater for udledningen omkring nul.

Men sidste år begyndte stigningen imidlertid igen med en vækstrate på 1,6 procent. Og i en ny analyse spår forskerne en global CO2-vækst for 2018 på hele 2,7 procent.

Dermed vil udledningerne i år - godt 37 milliarder ton CO2 - blive de største i målingernes historie.