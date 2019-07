Demens-familier betaler sig til omsorg

Hjælpen i det offentlige er blevet for skrabet for alvorligt syge borgere med demens og deres pårørende. Det får flere ældre og deres familier til at betale sig til service og hjælp.

Det skriver Berlingske fredag.

25 til 30 private sygeplejefirmaer yder i dag hjælp i form af omsorg og pleje til demente og deres familier. Hjælpen koster mellem 600 og 800 kroner i timen.

Berlingske har fået oplysninger fra flere private aktører på demensområdet.

I nogle tilfælde hjælper de demensuddannede private sygeplejersker demente borgere mange timer i døgnet over lange perioder. Hjælpen tilbydes både i private hjem og på plejehjem.

Bettina Beck Huniche er stifter og ejer af det private sygeplejerskefirma Mynurse. Hun har på to et halvt år oplevet et stigende antal kunder.

Flere pårørende kontakter firmaet, fordi de ikke ved, hvad de skal stille op med deres forældre, fortæller hun.

- De synes, de mangler et tilbud, hvor der er mere tid til at opbygge et tillidsforhold og til at tage sig af deres pårørende, end der er mulighed for i det offentlige system, siger hun til Berlingske.

Firmaet har for nylig hjulpet et demensramt ægtepar i flere måneder. Her var sygeplejersker til stede i hjemmet ni timer i døgnet, syv dage om ugen.

For 600 til 800 kroner i timen har ægteparret og familien fået hjælp af både læger, fysioterapeuter og kostvejledere. De yder service og pleje samt tilbyder forskellige aktiviteter og fysisk træning.

I en forståelsesaftale, der er indgået mellem den socialdemokratiske regering og SF, de Radikale og Enhedslisten, pointeres det, at velfærden har været underfinansieret i en årrække.

Det nævnes specifikt, at værdigheden i ældreplejen skal forbedres.

- Vi har ikke noget imod, at folk bruger private ordninger. Men det skal helst ikke være af nød, fordi den offentlige service ikke rækker, siger Socialdemokratiets gruppeformand, Flemming Møller Mortensen, til Berlingske.

- Vores højeste mål er, at kvaliteten af plejen og omsorgen er så høj og med så god faglighed i alle 98 kommuner, at det ikke skulle være nødvendigt at foretage tilkøbsydelser, siger han.